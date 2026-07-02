Україна – Грузія. Історія матчів баскетбольних збірних перед відбором на Чемпіонат світу 2027

Згадаємо всі офіційні поєдинки України проти Грузії

Уже сьогодні, 2 липня 2026 року, у латвійській Ризі відбудеться надважливий поєдинок першого раунду відбору на Чемпіонат світу 2027 між командами України та Грузії. У цьому матеріалі «Главком» розповість про те, як склалися для синьо-жовтих попередні протистояння з грузинськими суперниками.

2011 рік: прикра поразка, яка залишила Україну за бортом другого етапу

Майбутній гравець української Суперліги Гіоргі Цинцадзе став головним героєм матчу проти України фото: Algirdo Venskaus

Одне з найболючіших протистоянь між збірними України та Грузії відбулося на Євробаскеті-2011 у Литві. Команди зустрілися в передостанньому турі групового етапу, і цей поєдинок фактично став матчем за вихід до наступного раунду. Попри невдалий старт турніру, українці зберігали шанси на продовження боротьби, а перемога над грузинами гарантувала б їм місце серед найкращих команд другого групового етапу.

Початок зустрічі вселяв оптимізм. Україна впевнено виграла першу чверть із перевагою у сім очок, а на велику перерву пішла, ведучи +3. Однак після відпочинку ініціатива повністю перейшла до суперників. Лідер грузинської команди Гіоргі Цинцадзе, який уже незабаром виступав в українській Суперлізі за «Будівельник» і «Донецьк», разом із партнерами переламав хід гри. Грузія почала домінувати на підбираннях, значно ефективніше діяла в нападі й у підсумку здобула переконливу перемогу 69:53. Цікаво, що в тому матчі у складі збірної України виступав чинний капітан команди Денис Лукашов, який тоді набрав п'ять очок.

Та поразка мала для українців фатальні наслідки. Після завершення групового етапу Україна, Грузія та Болгарія набрали однакову кількість перемог, через що долю єдиної путівки до наступного раунду визначали додаткові показники. Найкращу різницю очок у матчах між цими трьома збірними мали саме грузини, які й продовжили боротьбу на турнірі, тоді як українська команда завершила свої виступи на п'ятому місці в групі і не пройшла далі.

2017 рік: довгоочікувана перша перемога

Україна змогла реабілітуватися за поразку Грузії на Євробаскеті-2011 фото: FIBA

Наступна зустріч України та Грузії на Чемпіонаті Європи відбулася через шість років. До того моменту українська команда не лише пам'ятала прикру поразку на Євробаскеті-2011, а й двічі поступилася грузинам у товариських матчах. Тож поєдинок групового етапу Євробаскету-2017 став гарною нагодою не лише покращити турнірне становище, а й нарешті перервати невдалу серію в очних зустрічах.

Українці блискуче розпочали матч, здійснивши ривок 12:2. Втім, грузини швидко оговталися, поступово скоротили відставання і ще до завершення першої чверті вийшли вперед після кількох влучних штрафних кидків. У другій десятихвилинці сценарій повторився: збірна України знову заволоділа ініціативою, а ключову роль у цьому відіграв Олександр Липовий, який реалізував три дальні кидки. Цього разу синьо-жовті не дозволили супернику повернутися в гру до великої перерви й пішли відпочивати з комфортною перевагою у 13 очок.

Після зміни сторін Грузія додала в агресії та поступово почала скорочувати відставання. Лідером камбеку став Торніке «Токо» Шенгелія, який провів блискучу третю чверть і допоміг своїй команді скоротити різницю до чотирьох очок. Заключні хвилини пройшли у надзвичайно напруженій боротьбі: грузини наблизилися на відстань одного володіння, однак у вирішальний момент двічі сфолили. Українці холоднокровно реалізували чотири штрафні кидки, остаточно знявши питання про переможця. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 88:81, а збірна України здобула свою першу в історії перемогу над Грузією в офіційному матчі.

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2021 рік: коли все склалося не на користь України

Україна у близькому матчі поступилася Грузії фото: FIBA

Кваліфікація до Чемпіонату світу 2023 стала для збірної України однією з набільш нефартових за останні роки, а початком цієї історії став виїзний матч проти Грузії в першому раунді відбору. Ще до стартового свистка українці зіткнулися з серйозними кадровими проблемами. Напередодні зустрічі через травму, отриману на тренуванні, вибув один із лідерів команди Володимир Герун. Ситуацію ускладнювало й те, що головний тренер Айнарс Багатскіс перед цим не включив до заявки ще одного центрового – Дмитра Скапінцева. Через це Україна фактично залишилася без повноцінної ротації під кошиком.

Однак побоювання щодо боротьби на щитах не справдилися. Попри кадрові втрати, українська команда не лише витримала натиск суперника, а й навіть виграла боротьбу за підбирання. Одним із героїв зустрічі став В'ячеслав Петров, який провів, мабуть, найкращий матч у складі національної збірної. Центровий набрав 16 очок, зробив 12 підбирань і став справжнім відкриттям того вечора.

У складі господарів теж знайшовся свій герой. Натуралізований американський захисник Тед Макфадден провів один із найкращих матчів у кар'єрі за збірну Грузії. Він раз за разом влучав із-за триочкової дуги, реалізувавши сім із тринадцяти дальніх кидків, і завершив зустріч із 27 очками. Саме його результативність дозволила грузинам залишатися в грі, попри перевагу українців протягом більшої частини поєдинку.

Після трьох чвертей збірна України все ще зберігала лідерство, але вирішальний відрізок залишився за господарями. Досвідчені Торніке Шенгелія та Георгі Шермадіні взяли гру на себе в найважливіший момент, організували вирішальний ривок і допомогли Грузії вирвати перемогу з рахунком 88:83.

2022 рік: одна з найпереконливіших перемог України

Україна скористалася помилками лідерів збірної Грузії фото: FIBA

Матч-відповідь у кваліфікації до Чемпіонату світу 2023 збірна України мала проводити на домашньому майданчику в Києві. Однак через повномасштабне вторгнення Росії ця зустріч відбулася на нейтральній території в Ризі, на «Арені Рига» (нині – Xiaomi Arena). Попри відсутність рідних трибун, перед українцями стояло чітке завдання: перемогти Грузію та забезпечити собі вихід до наступного етапу відбору.

Від самого початку зустрічі ініціатива була на боці синьо-жовтих. Грузинська команда приїхала без одного зі своїх ключових гравців – центрового Гоги Бітадзе, який вибув через травму. Крім того, лідери збірної Грузії Торніке Шенгелія та Георгі Шермадіні не змогли знайти свою гру в першій половині, набравши на двох лише 10 очок. Натомість Україна отримала стабільну результативність від своїх лідерів: Святослав Михайлюк і В'ячеслав Бобров ще до великої перерви записали до активу по вісім очок.

Одним із головних чинників успіху стала ефективна гра запасних. В'ячеслав Бобров, Ісуф Санон та Іван Ткаченко разом принесли команді 34 очки, тоді як лава збірної Грузії змогла відповісти лише вісьмома. Українці також повністю переграли суперника в боротьбі поблизу кошика, набравши на 18 очок більше із «фарби». Завдяки цьому команда Айнарса Багатскіса контролювала перебіг матчу практично від стартової сирени й до фіналу.

Перемога з рахунком 79:66 стала однією з найвпевненіших для України у протистояннях із Грузією. Вона не лише дозволила взяти реванш за поразку кількома місяцями раніше в Тбілісі, а й гарантувала українській збірній вихід до другого раунду кваліфікації Чемпіонату світу.

2025 рік: камбек, який завершився розгромом

Олександр Ковляр видав один з найяскравіших індивідуальних перфомансів в історії збірної фото: Федерація баскетболу України

Поки що останнє протистояння збірних України та Грузії відбулося у першому раунді кваліфікації до Чемпіонату світу 2027. Поєдинок у Тбілісі став надзвичайно важливим для обох команд, а його перебіг подарував уболівальникам одразу кілька яскравих сюжетних ліній.

Перші хвилини матчу складалися на користь господарів. Тед Макфадден і Георгі Шермадіні регулярно знаходили шлях до українського кошика, що дозволило Грузії створити перевагу у вісім очок. Однак синьо-жовті швидко намагалися відповідати. Головною рушійною силою українського камбеку став Олександр Ковляр, який лише за другу чверть набрав 10 очок і допоміг своїй команді скоротити відставання до п'яти очок ще до великої перерви. Водночас один із лідерів грузинської збірної Торніке Шенгелія, який лише напередодні проводив матч Євроліги, ніяк не міг знайти свій ритм і за першу половину реалізував лише один кидок із гри.

Після перерви ініціатива повністю перейшла до українців. Попри те, що Макфадден і Шенгелія зрештою набрали по 17 очок, їхня реалізація кидків ледве перевищила 30%, а атакувальна гра грузинської команди втратила ефективність. Натомість Ковляр провів один із найкращих матчів у кар'єрі за національну збірну, оформивши 31 очко, шість підбирань і шість результативних передач. Саме його натхненна гра дозволила Україні не лише відіграти стартове відставання, а й перетворити кінцівку зустрічі на справжній тріумф.

У підсумку команда Айнарса Багатскіса здобула впевнену перемогу з рахунком 92:79, зробивши один із найяскравіших камбеків у своїй історії. Символічно, що цей матч став останнім у кар'єрі багаторічного лідера збірної Грузії Георгі Шермадіні, який завершив виступи за національну команду після фінальної сирени.