Данія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Україна достроково гарантувала собі місце у другому етапі кваліфікації Чемпіонату світу

Матч проти Данії має велике турнірне значення для збірної України з баскетболу

5 липня 2026 року, о 16:00 за київським часом у Фарумі (Данія) чоловіча збірна України з баскетболу проведе заключний поєдинок першого етапу відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Данії. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Данія – Україна

Станом на 10:40 5 липня збірна України має хороші шанси на перемогу у матчі з Грузією, вважають у GGBET. На перемогу нашої команди в основний час пропонується коефіцієнт 1,09. Потенційний успіх Данії оцінюється балом 8,48.

Нічия в основний час пропонується з коефіцієнтом 18.

Підсумкова перемога України у зустрічі оцінена коефіцієнтом 1,06, Данії – 7.52.

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Передматчева ситуація команд

У попередньому турі збірна України здобула важливу перемогу над Грузією (92:79), достроково гарантувавши собі місце у другому етапі кваліфікації Чемпіонату світу.

Однак, заключний матч першого раунду також має велике турнірне значення. Усі результати першого етапу переносяться до наступного раунду, тому перемога над Данією дозволить українській команді вийти до другого етапу з балансом 4-2, що суттєво покращить позиції у боротьбі за путівку на Чемпіонат світу.

Данія посідає останнє місце в групі А і вже втратила шанси на продовження боротьби за потрапляння на світову першість.

Турнірна таблиця Групи А

Іспанія – 10 очок Україна – 8 очок Грузія – 7 очок Данія – 5 очок

Де дивитися гру Данія – Україна

Трансляцію матчу Данія – Україна дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на матч кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти Данії.