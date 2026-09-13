Волейбольна збірна України піднялася в десятку найкращих на планеті
«Синьо-жовті» класно стартували на Чемпіонаті Європи
Національна команда України покращила становище в рейтингу Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.
У новій версії класифікації підопічні Рауля Лосано піднялися на 10-й рядок. «Синьо-жовті» випередили збірні Німеччини та Туреччини. Лідер світового рейтингу – Польща.
Такий поступ українських волейболістів став можливим завдяки трьом перемогам на груповому етапі Євро-2026. Команда Лосано здолала збірні Ізраїлю (3:1), Північної Македонії (3:0) та Болгарії (3:0). Наступні суперники України в групі – Португалія і Польща.
Склад волейбольної збірної України на Чемпіонат Європи-2026
Не допоможуть збірній України четверо відсіяних волейболістів. У розширеному списку були плеймейкер Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк, догравальник Олександр Наложний. Їх Рауль Лосано вирішив не брати на турнір.
Заявка збірної України на Євро-2026:
- плеймейкери: Юрій Синиця, Сергій Євстратов
- діагональні: Василь Тупчій, Максим Тонконог
- догравальники: Олег Плотницький, Дмитро Янчук, Євген Кісілюк, Тимофій Полуян
- блокувальники: Юрій Семенюк, Владислав Щуро, Максим Дрозд, Денис Велецький
- ліберо: Ярослав Пампушко, Олександр Бойко
Рейтинг ФІВБ на вересень-2026
Польська збірна створили серйозний гандикап над найближчими переслідувачами. Збірна Італії відстала на півсотні пунктів. Також до чільної п'ятірки потрапили Росія, Словенія і США.
- Польща – 408,69 очка
- Італія – 356,90
- Росія – 352,10
- Словенія – 345,51
- США – 344,76
...
10. Україна – 260,26
До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.
Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.
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