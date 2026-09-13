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Волейбольна збірна України піднялася в десятку найкращих на планеті

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Волейбольна збірна України піднялася в десятку найкращих на планеті
Українські волейболісти досягли прогресу
фото: CEV

«Синьо-жовті» класно стартували на Чемпіонаті Європи

Національна команда України покращила становище в рейтингу Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

У новій версії класифікації підопічні Рауля Лосано піднялися на 10-й рядок. «Синьо-жовті» випередили збірні Німеччини та Туреччини. Лідер світового рейтингу – Польща.

Такий поступ українських волейболістів став можливим завдяки трьом перемогам на груповому етапі Євро-2026. Команда Лосано здолала збірні Ізраїлю (3:1), Північної Македонії (3:0) та Болгарії (3:0). Наступні суперники України в групі – Португалія і Польща.

Склад волейбольної збірної України на Чемпіонат Європи-2026

Не допоможуть збірній України четверо відсіяних волейболістів. У розширеному списку були плеймейкер Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк, догравальник Олександр Наложний. Їх Рауль Лосано вирішив не брати на турнір.

Заявка збірної України на Євро-2026:

  • плеймейкери: Юрій Синиця, Сергій Євстратов
  • діагональні: Василь Тупчій, Максим Тонконог
  • догравальники: Олег Плотницький, Дмитро Янчук, Євген Кісілюк, Тимофій Полуян
  • блокувальники: Юрій Семенюк, Владислав Щуро, Максим Дрозд, Денис Велецький
  • ліберо: Ярослав Пампушко, Олександр Бойко

Рейтинг ФІВБ на вересень-2026

Польська збірна створили серйозний гандикап над найближчими переслідувачами. Збірна Італії відстала на півсотні пунктів. Також до чільної п'ятірки потрапили Росія, Словенія і США.

  1. Польща – 408,69 очка
  2. Італія – 356,90
  3. Росія – 352,10
  4. Словенія – 345,51
  5. США – 344,76

...

10. Україна – 260,26

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

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Теги: волейбол Збірна України рейтинг

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