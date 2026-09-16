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Збірна Іспанії визначилася з майбутнім творця тріумфу на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Іспанії визначилася з майбутнім творця тріумфу на Чемпіонаті світу 2026
Луїс де ла Фуенте залишиться на посаді
фото: EFE

Фахівець став до керма «Фурії Рохи» чотири роки тому

Головний тренер національної команди Іспанії Луїс де ла Фуенте продовжив контракт із Королівською іспанською футбольною федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Новий контракт керманича «Фурії Рохи» розрахований до літа 2030 року. Пролонгацію договору підтвердив очільник федерації Рафаель Лусан. Попередня угода де ле Фуенте була розрахований до середини 2028-го.

Місцевий фахівець очолив збірну Іспанії влітку 2022 року. З тих пір «Фурія Роха» тріумфувала в Лізі націй 2022/23, виграла Чемпіонат Європи-2024 та оформила перемогу на Мундіалі-2026. Наприкінці вересня піренейці розпочнуть новий сезон у Лізі націй.

До роботи з національною командою де ла Фуенте багато років працював у структурі збірних. Він тренував команди U-18, U-19, U-21 та олімпійську збірну Іспанії. Тренер виграв європейські першості з 19- та 21-річними іспанцями, а також завоював «срібло» Олімпіади-2020.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ

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