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Рекордсмен збірної з баскетболу Олександр Ковляр: У Чорногорії дуже добре ставляться до українців

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Рекордсмен збірної з баскетболу Олександр Ковляр: У Чорногорії дуже добре ставляться до українців
Олександр Ковляр відіграв одну з ключових ролей у виході збірної України до другого етапу відбору на Чемпіонат світу 2027
фото: FIBA

Олександр Ковляр поділився своїми враженнями від клубного сезону та матчів за збірну України з баскетболу

Уже сьогодні, 5 липня 2026 року, чоловіча збірна України з баскетболу проведе заключний матч першого етапу відбору на Чемпіонат світу 2027, зігравши на виїзді проти Данії. Напередодні поєдинку «Главкому» у данському Фарумі вдалося поспілкуватися з одним із лідерів національної команди, розігрувальником Олександром Ковляром.

«Найважливіше, що до мене є довіра»

Олександр Ковляр входить до топ-20 бомбардирів серед усіх команд, які грають у європейському відборі на Чемпіонат світу
Олександр Ковляр входить до топ-20 бомбардирів серед усіх команд, які грають у європейському відборі на Чемпіонат світу
фото: FIBA

Як ви оціните для себе клубний сезон?

Клубний сезон був досить важким, адже чорногорська «Будучность» – нова команда для мене. Я намагався пристосуватися і вважаю, що другий рік має бути легшим. Тому побачимо далі.

Цього відбіркового циклу на Чемпіонат світу ви встановили кілька особистих рекордів, а також стали рекордсменом за результативністю у складі збірної. Чи зросли після цього очікування від вас з боку тренера збірної України Айнарса Багатскіса та команди?

Ви знаєте, ні. Але для мене найважливішим є те, що до мене є довіра. Я можу використовувати свій час і свої можливості, щоб ставати кращим гравцем і допомагати команді.

Зараз до національної збірної починають долучатися багато гравців із покоління, з якими ви виступали за молодіжні команди. Кого з них ви хотіли б побачити поруч із собою у збірній?

Вважаю, що Максим Шульга зараз був би хорошим варіантом (баскетболіст, який набирав очки в плейоф НБА за «Бостон Селтікс»). Це гравець, з яким ми разом пройшли збірні U18 та U20, тож я знаю, що він може на полі.

На матчі проти Грузії та Данії до команди також приєднався Святослав Михайлюк. Чи є щось, чого ви в нього навчаєтеся? Як загалом складається ваше спілкування?

У нас хороше баскетбольне спілкування. Я завжди можу щось перейняти від старшого й досвідченішого гравця. Спостерігаю за тим, як він грає, і це може допомогти мені в майбутньому.

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«У збірної Чорногорії хороші гравці та сильний тренерський штаб»

Олександр Ковляр цього року перейшов до чемпіонату Чорногорії
Олександр Ковляр цього року перейшов до чемпіонату Чорногорії
фото: Buducnost Voli

Багато уваги зараз прикуто до збірної Чорногорії, яка може стати нашим суперником на другому етапі відбору до Чемпіонату світу. Цей сезон ви провели саме у Чорногорії, виступаючи одразу в трьох турнірах: Єврокубку, Адріатичній лізі та чемпіонаті Чорногорії за «Будучность». Який із цих турнірів був для клубу та вас найважливішим?

У нашого клубу була така стратегія, що ми однаково налаштовувалися на кожен матч. Але я вважаю, що для клубу найважливішим був Єврокубок. Саме він був головним пріоритетом сезону, і дуже шкода, що там не вдалося себе проявити на 100%.

Як у Чорногорії ставляться до українців? Яке ваше враження після сезону там?

У Чорногорії дуже добре ставляться до українців. Не можу сказати, як саме люди ставляться до мене, тому що не маю багато спілкування з місцевими – займаюся своєю справою. Але впевнений, що матчі проти Чорногорії будуть дуже цікавими.

Ми уже грали з Чорногорією під час відбору на Чемпіонат світу 2019 року. Чого варто найбільше остерігатися?

У них хороші гравці та сильний тренерський штаб. Вони вміють якісно готуватися до матчів, мають натуралізованих американських баскетболістів, тому це буде дуже непростий суперник.

Ви виступаєте за чорногорську «Будучность», а Україна може зіграти проти збірної Чорногорії. Чи були в клубі якісь розмови про те, що вам можуть перешкодити приїхати до збірної?

Відповідь: Ні, я такого не чув. Це їхній бізнес і їхні внутрішні справи. Не думаю, що можуть бути якісь спроби завадити мені виступати за національну збірну.

Ілля Мандебура, «Главком»

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Теги: баскетбол Святослав Михайлюк Максим Шульга Олександр Ковляр «Бостон Селтікс»

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