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Збірна України поступилася Польщі в жіночій Лізі націй з волейболу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України поступилася Польщі в жіночій Лізі націй з волейболу
«Синьо-жовті» зазнали поразки від принципового суперника
фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» не змогли здобути другу перемогу поспіль

Національна команда України з волейболу програла збірній Польщі (1:3) в жіночій Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

У першій партії польські волейболістки швидко заволоділи ініціативою. Упродовж усього сету суперник випереджав українок бодай на кілька пунктів. Зрештою, відставання на фініші відрізку склало чотири пункти.

Ще переконливіше Польща виглядала в другій партії. «Біло-червоні» методично збільшували власний гандикап. Подвоїли перевагу польки з +12 за плечима.

Збірна України реваншувалася у третьому сеті. Сценарій відрізку став дзеркальним до першої партії. «Синьо-жовті» постійно трималися попереду на кілька очок і змогли виграти сет (+3).

Проте, цей локальний успіх виявився останнім для підопічних Якуба Глушака. Українські волейболістки тривалий час лідирували – на піку перевага «синьо-жовтих» склала шість пунктів. Утім, під завісу сету Польща вирвала перемогу.

Національна команда України залишається в середині турнірної таблиці Ліги націй. Рекорд команди – дві перемоги, чотири поразки. Наступний матч дівчат Глушака запланований на 19 липня – проти збірної Нідерландів.

Ліга націй з волейболу. Жінки

Україна – Польща – 1:3 (21:25, 13:25, 25:22, 23:25)

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, раніше Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.

Теги: волейбол Збірна України Ліга націй

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