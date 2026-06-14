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Волейбольна збірна України прикро поступилася Польщі в Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Волейбольна збірна України прикро поступилася Польщі в Лізі націй
Запалу «синьо-жовтих» не вистачило на весь матч
фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» були за крок від сенсаційного результату

У четвертому турі волейбольної Ліги націй збірна України програла національній команді Польщі (2:3). Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Рауля Лосано взялися дивувати поляків зі старту поєдинку. Упродовж першої партії синьо-жовті постійно трималися попереду на кілька пунктів. А в кінцівці відрізку ще додали та з шестиочковою перевагою повели за сетами.

За схожим сценарієм пішла й друга партія. Спершу Польща трималася поруч із українськими волейболістами, та невдовзі почала відставати. Цього разу синьо-жовті привезли суперникам сім пунктів переваги.

Та коли запахло сенсацією, польська збірна заграла рішучіше. Із середини третього сету збірна України опинилася в ролі тієї, що змушена постійно наздоганяти. А напружена кінцівка партії завершилася успіхом поляків.

Ще впевненіше суперник провів четвертий сет. На піку перевага збірної Польщі складала шість очок. А на фініші партії їм вистачило й чотирьох, щоб перевести матч на тай-брейк.

Скласти конкуренцію національна команда України змогла лише на початку додаткового сету. Та польські волейболісти повнісітю контролювали перебіг подій. Зрештою, вони здобули перемогу.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Україна – Польща – 2:3 (25:19, 25:18, 22:25, 21:25, 11:15)

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, раніше Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.

Теги: Ліга націй Збірна України волейбол

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