Плотницький посилить збірну України в матчах другого тижня Ліги націй з волейболу

24 червня «синьо-жовті» зіграють проти Бразилії

До складу збірної України з волейболу на другий тиждень Ліги націй доєднаються догравальник Олег Плотницький та центральний блокувальник Максим Дрозд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Перший змагальний тиждень Ліги націй пропускав догравальник Олег Плотницький, у якому виникли проблеми з оформленням документів. Очікувалося, що гравець доєднається до команди перед матчем з Польщею, але цього не сталося. Втім вже на другий ігровий тиждень екскапітан збірної України все ж посилить команду.

Також до збірної приїде центральний блокувальник Максим Дрозд. Гравець опинився в розширеній заявці збірної України на турнір, але не потрапив до складу на матчі першого тижня.

В рамках підготовки до другого тижня Ліги націй збірна України проведе товариський матч проти молодіжної команди. Після цього вирушить до словенської Любляни, в якій і відбуватимуться матчі Ліги націй. Наразі невідомо, чи залишить хтось склад збірної України перед наступним ігровим тижнем.

Розклад матчів збірної України на другий тиждень Ліги націй:

Середа, 24 червня. 17:30. Україна – Бразилія

Четвер, 25 червня. 17:30. Україна – Італія

П'ятниця, 26 червня. 17:30. Україна – Канада

Неділя, 28 червня. 14:00. Болгарія – Україна

До другого тижня Ліги націй збірна України підходить на восьмому місці в турнірній таблиці. В активі «синьо-жовтих» сім очок та дві перемоги над збірними Куби і Китаю.

Нагадаємо, українці Дмитро Янчук, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов увійшли у топ-3 особистих рейтингів гравців першого змагального тижня чоловічої Ліги націй з волейболу. Зокрема Янчук став найкращим за ейсами. Українець заробив 13 очок на подачах та одноосібно очолив рейтинг турніру за цим показником.