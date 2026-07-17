Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Батько Ямаля розповів про проблеми зі здоров'ям, які завадили приїхати на Чемпіонат світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Батько Ямаля розповів про проблеми зі здоров'ям, які завадили приїхати на Чемпіонат світу
Ямаль лишився без підтримки батька на мундіалі
фото: Getty Images

Насрауї наголосив, що першочергово він має приділяти увагу своєму здоров'ю

Мунір Насрауї, батько форварда збірної Іспанії Ламіна Ямаля, розповів, чому не поїхав підтримати сина на світову першість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Y ahora Sonsoles».

Насрауї наголосив, що першочергово він має приділяти увагу своєму здоров'ю.

«Мені дуже тяжко. У мене епілепсія, мені доводиться приймати досить багато таблеток на день, і іноді трапляються напади. Хвилювання може викликати у мене епілептичний напад. Тому завжди потрібно все ретельно обмірковувати, і перед поїздкою треба думати про мене, про нього та про тих, хто мене оточує. Я можу створити проблеми, тому краще залишитися вдома і спостерігати за тим, що відбувається», – сказав Мунір Насрауї.

Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026

Перший тайм пройшов без голів.

На 55-й хвилині Морган Роджерс прострілив у штрафний майданчик, а Ентоні Гордон ударом у нижній кут відкрив рахунок. Пропущений гол лише розлютив аргентинців. Команда Ліонеля Скалоні повністю перехопила ініціативу.

Тиск Аргентини приніс результат за п'ять хвилин до завершення основного часу. Спершу Джордан Пікфорд здійснив фантастичний сейв після потужного дальнього пострілу Енцо Фернандеса, але після кутового Ліонель Мессі знайшов партнера передачею, і хавбек «Челсі» точним ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Аргентина підготувала вирішальний удар уже в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Читайте також:

Теги: Ламін Ямаль НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кріштіану Роналду реалізував пенальті в матчі з Хорватією
Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд
7 липня, 10:43
Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
7 липня, 10:26
Олівер Гласнер продовжить роботу на Туманному Альбіоні
Переможець Ліги конференцій очолив історичний гранд чемпіонату Англії
6 липня, 13:30
В'ячеслав Бобров є одним з найдосвідченіших гравців збірної України з баскетболу
Один із лідерів баскетбольної збірної України підбив підсумки гри з Грузією Реклама
3 липня, 00:11
Юліан Нагельсман: Якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати
Тренер Німеччини відмовився йти у відставку після вильоту з Чемпіонату світу 2026
30 червня, 12:38
Лука Модріч (праворуч) віддав вирішальну результативну передачу
Хорватія з перемогою над збірною Гани вирвала пряму путівку в плейоф Чемпіонату світу
28 червня, 02:00
Стадіон «Брентфорда» вміщує близько 17 тисяч глядачів
«Шахтар» визначився, де гратиме у Лізі чемпіонів – ЗМІ
20 червня, 14:16
Максим Брагару підписав повноцінний контракт з «Поліссям»
Гравець «Динамо» офіційно перейшов у «Полісся»
20 червня, 11:19
США прагне вдруге поспіль вийти до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
США здобули другу перемогу на Чемпіонаті світу 2026, перегравши Австралію
20 червня, 00:05

Новини

Нещерет зізнався, що допомогло «Динамо» виграти серію пенальті у кваліфікації Ліги Європи
Нещерет зізнався, що допомогло «Динамо» виграти серію пенальті у кваліфікації Ліги Європи
Батько Ямаля розповів про проблеми зі здоров'ям, які завадили приїхати на Чемпіонат світу
Батько Ямаля розповів про проблеми зі здоров'ям, які завадили приїхати на Чемпіонат світу
Стало відомо, хто судитиме фінал Чемпіонату світу 2026
Стало відомо, хто судитиме фінал Чемпіонату світу 2026
Стало відомо, чи відвідає Трамп фінал Чемпіонату світу Іспанія – Аргентина
Стало відомо, чи відвідає Трамп фінал Чемпіонату світу Іспанія – Аргентина
Мессі розповів про свої очікування від фіналу Чемпіонату світу Іспанія – Аргентина
Мессі розповів про свої очікування від фіналу Чемпіонату світу Іспанія – Аргентина
Баскетболістка збірної України Балабан продовжить кар'єру в Литві
Баскетболістка збірної України Балабан продовжить кар'єру в Литві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua