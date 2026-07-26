Чемпіон світу-2014 знайшов несподіваного винуватця невдач збірної Німеччини

До падіння результатів Бундестім «доклався» титулований тренер

Колишній півзахисник мюнхенської «Баварії» Бастіан Швайнштайгер поділився думками щодо кризи національної команди Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Чемпіон світу-2014 переконаний, що серія невдалих результатів німецької збірної повязана з роботою Хосепа Гвардіоли в чемпіонаті Німеччини. Іспанець тренував «Баварію» впродовж трьох сезонів. Інші фахівці нібито почали його наслідувати.

«На мій погляд, ми надто сильно потрапили під вплив філософії Пепа Гвардіоли, коли він працював у «Баварії» в 2013-2016 роках. Достатньо поглянути, чого досягнула з тих пір збірна Німеччини. Після виходу в півфінал Євро-2016 нашим найкращим результатом стала 1/8 фіналу Євро-2020. Але до цього протягом багатьох років ми незмінно потрапляли щонайменше в півфінал», – заявив Швайнштайгер.

На Чемпіонаті світу 2026 Німеччина вилетіла в 1/16 фіналу турніру. Під керівництвом Юліана Нагельсманна національна команда сенсаційно програла збірній Парагваю у серії одинадцятиметрових (1:1, пенальті – 3:4). Днями до керма Бундестім став Юрген Клопп.

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.