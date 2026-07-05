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Бразилія – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Бразилія – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Неймар у плейоф Кубка світу-2026 на поле поки не виходив
фото: Getty Images

Центральне протистояння стадії відбудеться за океаном

Сьогодні, 5 липня 2026 року, національна команда Бразилії на арені «МетЛайф Стедіум» в американському Іст-Резерфорді зустрінеться зі збірною Норвегії у рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Бразилія – Норвегія

Лідером симпатій на 13:30 5 липня стала команда Карло Анчелотті, вважають фахівці GGBET. На потенційну перемогу бразильської збірної виставлено коефіцієнт 2,16. Тим часом імовірна звитяга скандинавів оцінена балом 2,57. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано кеф 3,90. Схожа ситуація склалася навколо проходу в 1/4 фіналу. На путівку «селесао» в наступний раунд закладено коефіцієнт 1,59. Зате на місце в чвертьфінальній стадії для Норвегії виставлено кеф 2,27. Натомість на тотал більше 4,0 запропоновано бал 3,96.

Передматчевий стан команд

Стартували на Мундіалі-2026 бразильці з нічиєї проти збірної Марокко (1:1). Єдиний м'яч оформив нападник Віінісіус. Далі підопічні Анчелотті розгромили Гаїті (3:0) з дублем форварда Куньї та голом того ж Вінісіуса. У фінальному турі групового етапу «селесао» здолали збірну Шотландії (3:0). Цього разу двічі відзначився Вінісіус, а Кунья записав до активу один м'яч. У першому раунді плейоф Бразилія вибила збірну Японії (2:1). Голи оформили хавбек Каземіро та нападник Мартінеллі.

Скандинави розпочали турнір із розгрому збірної Іраку (4:1). Форвард Голанд забив двічі, а оборонець Естігор відзначився одним забитим м'ячем. Ще один гол – форвард суперників Хуссейн оформив у власні ворота. Далі Норвегія переграла збірну Сенегалу (3:2). Оборонець Педерсен відкрив рахунок, а згодом Голанд знову оформив дубль. У фінальному турі «вікінги» другим складом програли Франції (1:4). Єдиний гол до свого активу записав хавбек Осгор. У рамках 1/16 фіналу норвежці здолали збірну Кот-д'Івуару (2:1), а забитими м'ячами відзначилися нападник Нуса та той же Голанд.

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Історія очних зустрічей

Бразилія жодного разу не перемагала збірну Норвегії – дві нічиї, дві поразки. Влітку 1988 року команди перетнулися вперше та розійшлися нічиєю (1:1) у спарингу. А от контрольний матч у травні 1997-го завершився на користь скандинавів (4:2).

«Вікінги» переграли бразильців (2:1) і на груповому етапі Мундіалю-1998. На гол нападника Бебето Норвегія відповіла забитими м'ячами форварда Туре-Андре Флу та півзахисника Рекдаля. Останній наразі поєдинок – товариський у 2006 році – завершився внічию (1:1).

Де дивитися матч Бразилія – Норвегія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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