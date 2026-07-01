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США – Боснія і Герцеговина. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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США – Боснія і Герцеговина. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Фоларін Балогун двічі забив на Мундіалі-2026
фото: Getty Images

Третій господар турніру спробує вийти в наступний раунд

Завтра, 2 липня 2026 року, національна команда Сполучених Штатів Америки на арені «Лівайс Стедіум» в Санта-Кларі прийме збірну Боснії і Герцеговини в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч США – Боснія і Герцеговина

Шанси господарів Кубка світу на 15:25 1 липня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На ймовірну перемогу американців закладено коефіцієнт 1,19. На потенційну звитягу балканської команди запропоновано бал 10,23. На нічию в основний час виставлено кеф 5,67. Показові цифри з проходом в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд для підопічних Маурісіо Почеттіно закладено бал 1,06. Натомість місце в шістнадцятці найкращих для Боснії оцінено кефом 8,05. Тим часом на тотал менше 1,5 виставлено коефіцієнт 3,10.

Передматчевий стан команд

Збірна США розпочала турнір із розгрому Парагваю (4:1). Форвард Балогун оформив дубль, а півзахисник Рейна поставив крапку в протистоянні. Ще один забитий м'яч виявився автоголом хавбека суперників Бобадільї. У другому турі команда Почеттіно переграла збірну Австралії (2:0). У свої ворота забив центрбек «соккеруз» Берджесс, а оборонець Штатів Фрімен закріпив перевагу «зірково-смугастих». У фінальному турі групового етапу США поступилися туркам (2:3). Голи до свого активу записали оборонець Трасті та півзахисник Берхалтер.

Тим часом збірна Боснії і Герцеговини спершу розписала нічию з Канадою (1:1). Забитий м'яч оформив нападник Лукіч. Потім підопічні Сєргєя Барбареза розгромно програли збірній Швейцарії (1:4). Гол престижу забезпечив півзахисник Махміч, а центрбек Мухаремовіч отримав пряму червону картку за мінімальної переваги суперників. В останньому турі балканці переграли Катар (3:1). Забитими м'ячами відзначилися хавбек Алайбеговіч і той же Махміч. Третій – автогол голкіпера азійської збірної Абунади.

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Історія очних зустрічей

Команди раніше зіграли три товариські поєдинки. Збірна США не програла жодного матчу – дві перемоги та нічия. Перший спаринг відбувся влітку 2013 року та завершився веселою перемогою американців (4:3). Хет-трик оформив нападник Алтідор, а ще один гол у свій актив записав форвард Джонсон. За балканців двічі відзначився нападник Джеко. Ще один м'яч забив форвард Ібішевіч. Востаннє суперники зустрілися в грудні 2021 року. Тоді гору взяли Штати (1:0). Єдиний гол оформив атакувальний хавбек Бассетт.

Де дивитися матч США – Боснія і Герцеговина

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 03:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» і «Megogo Спорт».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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