Головний фаворит на проведення Олімпіади-2038 підтвердив свою кандидатуру

Олімпіаду-2038 планує провести потужна зимова країна

Федеральна рада Швейцарії офіційно підтримала проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2038 року та передала відповідний проєкт на розгляд парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport DDPS.

Статус переговорів

Зараз країна веде з МОК так званий «привілейований діалог», адже вона наразі є єдиним кандидатом на проведення Ігор і має можливість підготувати фінальну заявку без конкуренції до кінця 2027 року. У разі затвердження Швейцарія вперше з 1948 року прийме зимову Олімпіаду.

Загальний бюджет Ігор оцінюється у близько 2,72 млрд доларів США. Основними джерелами фінансування мають стати спонсорські контракти, продаж квитків, мерчандайзинг і внесок МОК. Федеральний уряд погодився надати 200 млн франків підтримки. Ці кошти підуть на проведення Паралімпіади, розвиток громадського транспорту для відвідувачів, покриття операційних витрат оргкомітету та створення резервного фонду.

Водночас влада висунула жорстку умову: держава не нестиме відповідальності за можливий дефіцит бюджету Олімпіади. Усі фінансові ризики покладаються на Асоціацію організаторів, яка вже надала приватні гарантії на 200 млн франків. Державне фінансування буде виділено лише за умови аналогічного внеску від кантонів і комун.

Впевненість у своїй заявці

Попри вимоги низки політичних сил провести загальнонаціональний референдум, уряд відмовився від такого сценарію. У Федеральній раді вважають, що проєкт не створює значних фінансових ризиків для держави, тому не потребує загальнонародного голосування. Це рішення усуває одну з головних загроз для заявки, адже в минулому саме референдуми неодноразово блокували олімпійські плани країни. Водночас соціологія демонструє високий рівень підтримки: близько 89% швейцарців загалом позитивно ставляться до проведення Ігор.

Проєкт Switzerland 2038 пропонує унікальну модель «країни-господаря», що суттєво відрізняється від концепції міст-господарів чи регіонів-господарів. Змагання відбудуться на вже існуючих спортивних об’єктах по всій країні: Лозанна й Женева приймуть льодові дисципліни, Цюрих, Цуг і Лугано – хокей, а Кран-Монтана та Санкт-Моріц – гірськолижні й санно-бобслейні види спорту. Церемонії відкриття та закриття планують провести в Лозанні та Берні.

Організатори позиціюють заявку як одну з найекологічніших в історії, однак природоохоронні організації попереджають про ризики для альпійської екосистеми через великий наплив туристів. Якщо МОК схвалить заявку у 2027 році, Швейцарія втретє в історії прийме зимову Олімпіаду після Ігор у Санкт-Моріці 1928 та 1948 років.

Нагадаємо, що французькі ЗМІ назвали три види спорту, які можуть увійти до програми Олімпіади-2030.