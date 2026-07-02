Збірна України з баскетболу назвала склад на матч проти Грузії

Україна сьогодні, 2 липня, зіграє проти Грузії у Ризі

Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на матч кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти команди Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

До фінального ростеру на матч, який сьогодні, 2 липня, о 18:30 пройде в Ризі на майданчику Xiaomi Arena, увійшли 12 баскетболістів.

Склад збірної України

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;

Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;

Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;

Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА), перший тренер Олександр Молчанов;

Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), перший тренер Віктор Кобзистий;

Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), перша тренер Леся Полуяхтова;

Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), перший тренер Володимир Машира;

В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;

Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA) перший тренер Френкі Маруланда;

Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), перший тренер Анатолій Федоренко.

Поза заявкою на цей матч залишились захисники Михайло Бублик, Єгор Сушкін та бігмен Данііл Сипало.

Після чотирьох турів лідирує в групі збірна Іспанії, яка здобула чотири перемоги в чотирьох матчах і вже гарантувала собі вихід до наступного етапу. Збірна України йде другою з двома перемогами та двома поразками. Грузія – третя з таким самим балансом, і також забезпечила собі путівку далі. Данія поки що не має жодної перемоги.

Для виходу до наступного етапу збірній України в матчах, що залишилися, потрібне виконання бодай однієї з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога України над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)