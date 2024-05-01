Україна здобула четверту перемогу поспіль на чемпіонаті світу з хокею

Україна продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату світу з хокею

Збірна України здобула свою четверту перемогу на чемпіонаті світу з хокею. У матчі дивізіону IB «синьо-жовті» розгромно переграли Іспанію – 6:1. Про це повідомляє Федерація хокею України.

У трьох стартових турах команда Дмитра Христича встановила національний рекорд за «сухою» серією матчів – не пропустила жодної шайби та здобула три перемоги із загальним рахунком 21:0.

Українці також очолювали турнірну таблицю дивізіону після трьох турів. Лише за додатковими показниками збірна випереджала господарів льоду в литовському Вільнюсі – саме завдяки кращій різниці закинутих і пропущених шайб.

Іспанія ж досі не перемагала на цьогорічному чемпіонаті. Лише одного разу команда довела зустріч до овертайму, але пропустила вирішальну шайбу від Естонії – 3:4 у третьому турі.

Першу 20-хвилинку команди провели без голів. Водночас українці у 2.5 рази перевершили суперників за числом кидків по воротах – 10:4.

Натомість першою в рахунку повела Іспанія. Першу шайбу у ворота України на чемпіонаті світу 2024 закинув Гастон Гонсалес, який реалізував більшість – 1:0.

До кінця періоду «синьо-жовті» відігралися вже у рівних складах. Своїм другим голом у Вільнюсі відзначився форвард Даніїл Трахт, який реалізував вихід віч-на-віч – 1:1!

Вже на старті третього періоду Трахт міг оформити дубль, проте не поцілив по шайбі перед порожніми воротами іспанців.

Україна також вийшла вперед за чисельної переваги на льоду – 2:1. Свою другу шайбу на турнірі закинув Станіслав Садовіков, що також відзначався в поєдинку проти естонців.

Мінімальна перевага «синьо-жовтих» протрималася дві хвилини – незабаром рахунок був уже 3:1 на користь команди Христича. Вдруге за період асистував партнерам Андрій Денискін – цього разу Глібу Крівошапкіну.

До фінальної сирени лідери дивізіону відзначилися ще трьома шайбами: закидали Віктор Захаров, автори дублів Садовіков і Трахт – 6:1.

Чемпіонат світу 2024. Дивізіон IB. 4-й тур

Україна – Іспанія – 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Україна здобула четверту перемогу на чемпіонаті світу 2024 та продовжує очолювати таблицю.

Дивізіон IB: турнірна таблиця

Україна – 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця голів) Литва – 9 (3), 12:3 Китай – 6 (3), 10:10 Естонія – 2 (3), 5:17 Іспанія – 1 (4), 5:20 Нідерланди – 0 (3), 2:10

Нагадаємо, збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У першому турі українці обіграли Естонію з рахунком 8:0.

Також збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Українці обіграли Нідерланди з рахунком 4:0

Як повідомлялося, чоловіча збірна України з хокею втретє перемогла на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У третьому турі «синьо-жовті» розгромили Китай – 8:0.

До слова, юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024.