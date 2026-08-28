Ткаченко підписала контракт з одним з лідерів чемпіонату Хорватії з баскетболу

Тетяна Ткаченко минулий сезон провела за океаном у NCAA

Гравчиня молодіжної збірної України 3х3 Тетяна Ткаченко наступний сезон проведе у Хорватії – 22-річна форвардиня підписала контракт з одним з лідерів чемпіонату «Трєшнєвкою 2009». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Трєшнєвка 2009» в останньому сезоні стала четвертою в регулярному чемпіонаті Хорватії і програла у півфіналі плейоф, але до цього три сезони поспіль грала у фіналі плейоф першості, виграла Кубок Хорватії 2025 року та представляла країну у Єврокубку.

В наступному сезоні окрім чемпіонату Хорватії команда також гратиме у Жіночій Адріатичній лізі WABA.

Тетяна Ткаченко минулий сезон провела за океаном у NCAA, де за Вірджінію Ремс у середньому набирала 2.2 очка та 1.6 підбирання за матч.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.