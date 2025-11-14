Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією
Перший матч підопічні Володимира Пятенка зіграють 28 листопада зі збірною Шотландії

У лютому 2026 року розпочнуться матчі жіночої Ліги націй у Лізі А

Жіноча збірна України під керівництвом Володимира Пятенка продовжує підготовку до кваліфікаційних матчів чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Вже в лютому 2026 року розпочнуться матчі жіночої Ліги націй у Лізі А, які стануть відбірними на ЧС-2027. Волею жереба збірна України потрапила до групи 3 разом із командами Іспанії, Англії та Ісландії.

В листопаді українки проведуть заключний цього року навчально-тренувальний збір, де перевірять свої сили в товариських поєдинках зі збірними Шотландії та Австрії. Матчі відбудуться в межах турніру She Plays, який пройде в Іспанії та об’єднає вісім національних жіночих збірних.

Перший матч підопічні Володимира Пятенка зіграють 28 листопада зі збірною Шотландії на Муніципальному стадіоні «Чапін» (Херес, Іспанія). Початок заплановано о 13:00 за київським часом.

Вже за три дні на українську команду чекає нове випробування – поєдинок зі збірною Австрії, ще одним представником Ліги А в Лізі націй. Поєдинок відбудеться 1 грудня на стадіоні «Ель Пальмар» (Кадіс, Іспанія). Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Розклад матчів турніру «She Plays»

  • 27.11. Фінляндія – Австрія
  • 28.11. Шотландія – Україна
  • 28.11. Швейцарія – Бельгія
  • 01.12. Австрія – Україна
  • 01.12. Бельгія – Фінляндія
  • 02.12. Уельс – Швейцарія
  • 02.12. Шотландія – Китай

Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з результатами жеребкування збірна України, яка виступатиме в Лізі А, потрапила до групи 3
Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації чемпіонату світу
4 листопада, 15:11
За час свого перебування у дніпровському клубі Олександр забив 16 м'ячів
Гравець збірної України Піхальонок подав в суд на «Дніпро-1»
3 листопада, 16:45
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
31 жовтня, 14:34
Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме у Флоренції
Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією
30 жовтня, 11:47
Жіноча збірна України 4 листопада дізнається своїх суперниць
Стала відома дата жеребкування кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу
28 жовтня, 14:38
У турецькій лізі часто відбуваються скандали, пов'язані з суддями
Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками
27 жовтня, 23:47
Вінісіус: Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників
Вінісіус емоційно прокоментував перемогу «Реала» над «Барселоною» 
27 жовтня, 09:47
23 жовтня четверо чоловіків спробували викрасти футболіста «Зеніту» та збірної Росії Мостового
У Петербурзі невідомі намагалися викрасти футболіста збірної Росії
27 жовтня, 09:12
Синьо-жовті мають 1555,36 бала.
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
17 жовтня, 14:59

Новини

Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією
Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією
Мессі заробить більше $100 тис. за зустріч з вболівальниками в Індії
Мессі заробить більше $100 тис. за зустріч з вболівальниками в Індії
Євро-2028: УЄФА затвердила формат турніру та дату жеребкування кваліфікації
Євро-2028: УЄФА затвердила формат турніру та дату жеребкування кваліфікації
Ексчемпіон світу з боксу Паркер погорів на вживанні кокаїну
Ексчемпіон світу з боксу Паркер погорів на вживанні кокаїну
Жіноча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до гри проти Болгарії
Жіноча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до гри проти Болгарії
Внучка Трампа посіла останнє місце на своєму дебютному турнірі з гольфу
Внучка Трампа посіла останнє місце на своєму дебютному турнірі з гольфу

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua