Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією

Жіноча збірна України під керівництвом Володимира Пятенка продовжує підготовку до кваліфікаційних матчів чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Вже в лютому 2026 року розпочнуться матчі жіночої Ліги націй у Лізі А, які стануть відбірними на ЧС-2027. Волею жереба збірна України потрапила до групи 3 разом із командами Іспанії, Англії та Ісландії.

В листопаді українки проведуть заключний цього року навчально-тренувальний збір, де перевірять свої сили в товариських поєдинках зі збірними Шотландії та Австрії. Матчі відбудуться в межах турніру She Plays, який пройде в Іспанії та об’єднає вісім національних жіночих збірних.

Перший матч підопічні Володимира Пятенка зіграють 28 листопада зі збірною Шотландії на Муніципальному стадіоні «Чапін» (Херес, Іспанія). Початок заплановано о 13:00 за київським часом.

Вже за три дні на українську команду чекає нове випробування – поєдинок зі збірною Австрії, ще одним представником Ліги А в Лізі націй. Поєдинок відбудеться 1 грудня на стадіоні «Ель Пальмар» (Кадіс, Іспанія). Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Розклад матчів турніру «She Plays»

27.11. Фінляндія – Австрія

28.11. Шотландія – Україна

28.11. Швейцарія – Бельгія

01.12. Австрія – Україна

01.12. Бельгія – Фінляндія

02.12. Уельс – Швейцарія

02.12. Шотландія – Китай

Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».