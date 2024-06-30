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РФ скаржиться на атаку безпілотників у двох областях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ скаржиться на атаку безпілотників у двох областях
фото ілюстративне

Два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у Білгородській області

У ніч на 30 червня у двох областях Росії працювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Вибухи лунали у Білгородській та Брянській областях. Про це повідомляють губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, та губернатор Брянської  області Олександр Богомаз.

Брянська область

Керівник регіону стверджує, що силами і засобами ППО нібито було збито чотири безпілотники літакового типу. Російський чиновник звинувачує Україну в атаці БПЛА.

Місцевий губернатор заявив, що дрони були ліквідовані над Трубчевським районом. Крім того, за совами Богомаза, постраждалих та руйнувань немає.

«Оперативні та екстрені служби працюють на місці», –  додав він.

Білгородська область

За словами губернатора Білгородської області, атака двох дронів фіксувалася у місті Грайворон. І що через удар безпілотників був пошкоджений будинок, а також авто.

«Два дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайворон. У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль», – розповів він, додавши, що інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок.

Раніше у Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. Причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.

Теги: чиновник Білгород росія вибух

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