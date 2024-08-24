Країна-союзниця Росії привітала українців із Днем Незалежності

Текст вітання був лаконічним

Іран активно допомагає Росії упродовж повномасштабної війни. Зокрема, постачає зброю, яку агресор використовує для знищення нашої цивільної інфраструктури та вбивства мирних жителів. Утім, Тегеран вирішив привітати Україну з Днем Незалежності. Так, відповідне привітання розмістило міністерство закордонних справ в соцмережі X.

Сам текст вітання був лаконічним.

«Ісламська Республіка Іран вітає уряд і народ України з Днем Незалежності», – ідеться в дописі.

The Islamic Republic of #Iran🇮🇷 congratulates the government and people of #Ukraine🇺🇦 on their Independence Day. pic.twitter.com/DgUO1EaZCB — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) August 24, 2024

Також МЗС оприлюднило фото українського й іранського прапорів.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.

Нагадаємо, Іран може найближчим часом поставити Російській Федерації сотні балістичних ракет ближнього радіуса дії.

Також Росія тестує на війні ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану «Шахеди», які потім було використано проти Ізраїлю.

Як повідомлялося, Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

До слова, російська оборонна промисловість надалі виробляє ракети з використанням компонентів із країн Заходу.