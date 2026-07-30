Новачок «Шахтаря» отримав виклик до збірної Бразилії

Бруніньйо зіграє в товариських матчах із Болівією

Літній новачок «Шахтаря» – Бруніньйо отримав виклик до збірної Бразилії U-20 на товариські матчі проти Болівії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бразильську конфедерацію футболу.

Головний тренер збірної Бразилії U-20 Пауло Віктор оголосив список із 24 футболістів викликаних на два товариські матчі проти Болівії, які відбудуться 9 та 12 серпня на базі Гранжа Комарі у Терезополісі. Ці спаринги є частиною підготовки команди до чемпіонату Південної Америки серед юнаків, який запланований на січень 2027 року.

До заявки команди на товариські матчі потрапили, як ті гравці, що вже грали за збірну Бразилії U-20, так і ті, хто вперше отримає шанс проявити себе у складі команди. Серед викликаних є й літній новачок «Шахтаря» – Бруніньйо. Крім того, до команди може приєднатися й Ізакі Сілва, якщо «гірники» дадуть дозвіл на його поїздку до збірної.

Нагадаємо, «Шахтар» та бразильський «Атлетіко Паранаенсе» домовилися про перехід талановитого вінгера Бруніньйо. «Шахтар» підписав з 17-річним футболістом контракт на три роки. Бразилець офіційно приєднається до команди після досягнення повноліття в серпні 2026 року. За попередньою інформацією, «гірники» домовилися про купівлю Бруніньйо за 12 млн євро.

Бруніньйо (Бруно Брага Рамос) народився 16 серпня 2008-го в Сан-Паулу. Він є вихованцем академії «Атлетіко Паранаенсе», за юнацькі та молодіжні команди якого виступав від 2021 року. У січні 2026-го дебютував за дорослу команду, у складі якої провів 16 матчів (6 ігор у бразильській Серії А, 10 ігор в чемпіонаті штату Паранаенсе) та забив чотири голи.

28 березня 2026 року дебютував за молодіжну збірну Бразилії U-20 і в першому ж матчі відзначився двома результативними ударами й одним асистом.