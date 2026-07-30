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Збірна України з пляжного футболу з перемоги стартувала в Євролізі 2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з пляжного футболу з перемоги стартувала в Євролізі 2026
Свій наступний поєдинок у Євролізі Україна зіграє проти Німеччини

У стартовому матчі Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А збірна України перемогла Естонію

Чоловіча збірна України з пляжного футболу вдало стартувала в Євролізі 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У стартовому матчі Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А, що проходить у Кишиневі, збірна України перемогла Естонію.

Euro Beach Soccer League 2026. Дивізіон А. Група D

Україна – Естонія 5:1

  • Голи:  Кіслов, Самойленко, І. Левченко (2), Мережин – Кігасте.

Розклад матчів групи D

2 тур. 30.07.2026

  • Данія – Естонія 13:30
  • Україна – Німеччина 18:45

3 тур. 31.07.2026

  • Німеччина – Естонія 13:30
  • Україна – Данія 18:45

Нагадаємо, фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Також на секторі вболівальників грецького клубу були присутні фанати польського «Відзева».

Після появи російського прапора на секторі греків відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Як повідомлялося, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.

Теги: пляжний футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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