Збірна України з пляжного футболу з перемоги стартувала в Євролізі 2026

Свій наступний поєдинок у Євролізі Україна зіграє проти Німеччини

У стартовому матчі Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А збірна України перемогла Естонію

Чоловіча збірна України з пляжного футболу вдало стартувала в Євролізі 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У стартовому матчі Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А, що проходить у Кишиневі, збірна України перемогла Естонію.

Euro Beach Soccer League 2026. Дивізіон А. Група D

Україна – Естонія 5:1

Голи: Кіслов, Самойленко, І. Левченко (2), Мережин – Кігасте.

Розклад матчів групи D

2 тур. 30.07.2026

Данія – Естонія 13:30

Україна – Німеччина 18:45

3 тур. 31.07.2026

Німеччина – Естонія 13:30

Україна – Данія 18:45

Нагадаємо, фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Також на секторі вболівальників грецького клубу були присутні фанати польського «Відзева».

Після появи російського прапора на секторі греків відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Як повідомлялося, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.