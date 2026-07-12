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Суд у Страсбурзі розгляне справу про викрадення Росією дітей із Криму

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Суд у Страсбурзі розгляне справу про викрадення Росією дітей із Криму
Діти народилися у 2009–2013 роках і на момент окупації перебували в державних закладах Криму
фото ілюстративне

Призначення усних слухань у палатній справі – рідкісне явище, кажуть правозахисники

Європейський суд з прав людини призначив усні слухання у справі, яку Українська Гельсінська спілка з прав людини веде в інтересах 10 українських дітей, викрадених російською владою з анексованого Криму у 2014 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Радіо Свобода.

Про що йдеться у справі

Діти – громадяни України, які народилися у 2009–2013 роках. На момент початку російської окупації та анексії вони перебували в державних дитячих закладах (інтернатах) на півострові. Уже у 2014 році російська влада примусово видала їм паспорти РФ, а пізніше незаконно передала на всиновлення до російських родин. Відтоді їхнє місцезнаходження невідоме.

Інтереси заявників у ЄСПЛ представляє адвокат Сергій Заєць. За його словами, призначення усних слухань саме в палатній справі, а не у Великій палаті, – рідкісне явище, що свідчить про особливу важливість цієї справи.

Суд уже двічі звертався до Росії

Суд провів два раунди письмової комунікації зі сторонами: перший – навесні 2025 року, коли ЄСПЛ уперше повідомив уряд Росії про заяву та запросив офіційні пояснення щодо незаконного всиновлення дітей. Другий раунд відбувся у березні 2026 року – тоді суд поставив Росії додаткові запитання, зокрема чи можна вважати, що позбавлення дітей волі тривало з 2014-го до 2022 року, і чи порушила Росія статтю 38 Конвенції про захист прав людини, відмовившись надати інформацію про місцезнаходження дітей.

За позицією УГСПЛ, того, що двох раундів письмових аргументів виявилося недостатньо, і суд вирішив заслухати сторони особисто, вказує на складність і принципову важливість порушених питань – примусової зміни національної ідентичності дітей, незаконного усиновлення та тривалого протиправного позбавлення волі. Попри вихід Росії з-під юрисдикції ЄСПЛ у вересні 2022 року, суд продовжує розглядати справи про порушення, вчинені до цієї дати.

За даними уповноваженої Міністерства юстиції України у справах ЄСПЛ Маргарити Сокоренко, усні слухання відбудуться 22 вересня. Вона наголосила, що справа нерозривно пов'язана з міждержавними позовами, які Україна веде проти Росії безпосередньо в ЄСПЛ, – зокрема зі справою «Україна проти Росії» щодо Криму, у якій суд у 2024 році підтвердив адміністративну практику порушень Конвенції на окупованому півострові.

Нагадаємо, у квітні 2025 року ЄСПЛ уже звертався до Росії за офіційними поясненнями щодо цієї ж справи – тоді суд надав Москві час до 31 липня 2025 року на подання зауважень.

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Теги: росія діти адвокат викрадення Україна влада окупація Сергій Заєць

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