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Трагедія у національному парку Індії: за три дні померло майже все стадо слонів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трагедія у національному парку Індії: за три дні померло майже все стадо слонів
За попередніми непідтвердженими повідомленнями, слонів отруїли, ймовірно, фермери, щоб ті не знищували посівів
фото ілюстративне з відкритих джерел

У попередньому токсикологічному звіті йдеться, що слони могли померти від того, що з’їли просо, заражене грибком

За три дні в національному парку в центральній Індії померло десять слонів, що викликало тривогу серед захисників природи. Про це повідомляє BBC News.

Тварини, частина стада з 13 слонів, загинули 29-31 жовтня в національному парку Бандхавгарх в штаті Мадг’я-Прадеш.

У попередньому токсикологічному звіті йдеться, що слони могли померти від того, що з’їли просо, заражене грибком.

«(Токсикологічний звіт показує – ред.), що слони споживали велику кількість гнилих рослин кодо (пшона - ред.) і зерна», – сказав Л. Крішна Мурті, старший чиновник лісництва, який веде розслідування смертей.

За попередніми непідтвердженими повідомленнями, слонів отруїли, ймовірно, фермери, щоб ті не знищували посівів. Але урядовці кажуть, що ознак навмисного отруєння немає.

У токсикологічному звіті зазначено, що в зразках, взятих у мертвих слонів, виявлено циклопіазонову кислоту – грибковий нейротоксин.

Вважається, що вони з’їли велику кількість проса кодо, яке зазвичай вирощують у посушливих регіонах таких країн, як Індія, Пакистан, Філіппіни та частини Західної Африки. Близько 35% проса кодо, виробленого в Індії, вирощується в Мадг’я-Прадеш.

Урожай швидко росте, добре переносить посуху і може довго зберігатися. Він також легко засвоюється і має ряд переваг для здоров’я. Але деякі дослідження виявили, що вживання пшона може викликати інтоксикацію та отруєння, оскільки зерна «часто заражені» грибами, які виробляють циклопіазонову кислоту.

Нагадаємо, на півночі Таїланду через сильну повінь евакуйовано близько 100 слонів, які мешкають у великому заповіднику Elephant Nature Park поблизу Чіангмая. Про це інформує CNN.

«Це була наймасштабніша евакуація, яку ми коли-небудь проводили для порятунку їхніх життів, вода швидко піднімалася», – сказав засновник Elephant Nature Park Сенгдуан Лек Чайлерт.

До слова, у Південно-Африканській Республіці слон перекинув на дах кросовер. У Мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент події.

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Теги: отруєння чиновник Індія Пакистан Філіппіни розслідування тварини парк зоопарк

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