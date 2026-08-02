«Крузейро» зібрався повернути на батьківщину бразильця «Шахтаря» – інсайдер

Бразильський гранд прагне підсилити атакувальну лінію

Вінгер донецького «Шахтаря» Лукас Феррейра потрапив до сфери зацікавлень «Крузейро» з Белу-Орізонті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Марсело Брагу.

«Лиси» мають кадрові втрати. Через травми вони не можуть розраховувати на крайніх нападників Габріела Пеку та Луїса Сіністерру. Феррейра повинен додати «Крузейро» варіативності.

Бразилець минулого літа приєднався до «Шахтаря». «Гірники» заплатили за нього 12 млн євро. Виховав вінгера «Сан-Паулу», за який він встиг зіграти понад два десятки матчів.

Феррейра в минулому сезоні провів 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та три результативні передачі. Легіонер здатен закрити обидва фланги атаки та позицію атакувального хавбека.