Кубок України з футболу: де дивитися матчі 1/32 фіналу

Поєдинки 1/32 фіналу Кубку України з футболу пройдуть 20-23 серпня

Всі матчі 1/32 фіналу Кубку України 2026/2027 з футболу транслюватимуться наживо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Прямі трансляції поєдинків здійснюватиме YouTube-канал УПЛ ТБ. Також усі огляди зустрічей будуть доступні на YouTube-каналі Кубку України.

Кубок України-2026/2027. 1/32 фіналу

20 серпня

«Діназ» (Вишгород) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь). Демидів. Стадіон «Діназ». 12:00.

21 серпня

«Брацлав» (Вінниця) – «Олександрія» (Олександрія). Ставище. Стадіон «Колос». 12:00.

«Ребел» (Київ) – «Агробізнес» (Волочиськ). Макарів. Центральний стадіон ім. М.Бруквенка. 12:00.

«Дружба-Козаки» (Ніжин) – «Базис» (Кочубіївка). Кудрівка. Стадіон «Кудрівка-Арена». 12:00.

«Поділля» (Хмельницький) – «Вікторія» (Суми). Хмельницький. Стадіон «Поділля». 14:00.

«Локомотив» (Київ) – «Пробій» (Городенка). Київ. НТК ім. В.Баннікова. 14:00.

22 серпня

«То4ка» (Одеса) – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський). Одеса. СОК «Люстдорф». 11:00.

«Авангард» (Лозова) – «Кудрівка» (Кудрівка). Юріївка. Стадіон ДЮСШ. 12:00.

ЮКСА (Тарасівка) – «Колос» (Ковалівка). Буча. Стадіон «Ювілейний». 12:00.

«Скала 1911» (Стрий) – «Зоря» (Луганськ). Стрий. Стадіон «Сокіл». 13:00.

«Маяк» (Сарни) – «Полтава» (Полтава). Сарни. Стадіон «Сарни-Арена». 13:00.

«Решетилівка» (Решитилівка) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ). Полтава. Стадіон «Молодіжний». 13:00.

«Рокита» (Рокита) – «Кривбас» (Кривий Ріг). Рокита. Стадіон «Рокита». 13:00.

«Колос» (Полонне) – «Тростянець» (Суми). Звягель. Стадіон «Авангард». 13:00.

«Калинівка» (Калинівка) – «Харків» (Харків). Щасливе. Стадіон «Арсенал-Арена». 14:00.

«Інгулець» (Петрове) – «Верес» (Рівне). Петрове. Стадіон «Інгулець Арена». 15:00.

«Дністер» (Заліщики) – «Лівий Берег» (Київ). Заліщики. Стадіон «Дністер». 15:00.

«Нива» (Тернопіль) – «Буковина» (Чернівці). Самбір. Стадіон ім. Л.Броварського. 16:00.

«Нива» (Вінниця) – «Рух» (Львів). Вінниця. Стадіон НТБ «Нива». 16:00.

«Карпати» (Львів) – «Оболонь» (Київ). Львів. Стадіон «Україна». 18:00.

23 серпня

«Пальміра» (Одеса) – «Куликів-Білка» (Куликів). Одеса. Стадіон «Чорноморець». 12:00.

«Агротех» (Тишківка) – «Вільхівці» (Івано-Франківська обл.). Тишківка. Стадіон ОЗ «Тишківський ліцей». 12:00.

«Пенуел» (Кривий Ріг) – «Металіст» (Харків). Кривий Ріг. Стадіон «Спарта». 12:00.

«Покуття» (Коломия) – «Карбон»(Черкаси). Городенка. Стадіон «Пробій-Арена». 13:00.

«Олімпія» (Савинці) – «Металург» (Запоріжжя). Миргород. Стадіон «Старт». 13:00.

«Новий Розділ» (Новий Розділ) – «Атлет» (Київ). Куликів. Стадіон «Арена Куликів». 15:00.

«Вільхівці» (Закарпатська обл.) – «Чорноморець» (Одеса). Вільхівці. Стадіон «Вільхівці Арена-Парк». 16:00.

«Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) – «Чернігів» (Чернігів). Луцьк. Стадіон «Авангард». 16:00.

Чотири українські представники в єврокубках 2026/2027, «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «Полісся» (Житомир) та ЛНЗ (Черкаси), розпочнуть боротьбу за кубок з 1/16 фіналу.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.