Сенсації, рекорди та зливи. Найяскравіші фото групового етапу Чемпіонату світу 2026

Мундіаль переходить у стадію плейоф

Груповий етап Чемпіонату світу 2026 з футболу став історією. Підбірка світлин за підсумками трьох турів – у матеріалі «Главкома».

На Мундіалі вже зіграли 72 поєдинки. За три тури основного раунду сталося чимало несподіванок і цікавинок. Зокрема, чергові рекорди встановили одвічні конкуренти – аргентинський нападник Ліонель Мессі та форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Перший став рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю забитих м'ячів. Він перевершив досягнення німця Мірослава Клозе. Натомість другий став найстаршим польовим футболістом в історії турніру з виходом у стартовому складі та першим, хто відзначився голами на шести Кубках світу.

Кріштіану Роналду вже 20 років забиває на чемпіонатах світу фото: Getty Images

Кілька команд несподівано опинилися серед невдах турніру. Передусім ідеться про національні команди Туреччини та Уругваю. Вони поїхали додому вже після групового етапу Чемпіонату світу (ЧС), хоча їм пророкували щонайменше місця в плейоф.

Сумну компанію їм склали й кілька збірних зі статусом міцних горішків. Ідеться про Республіку Корея, Чехію, Шотландію. Головних аутсайдерів виявилося п'ятеро – збірні Гаїті, Тунісу, Іраку, Йорданії та Панами програли по три поєдинки.

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Найяскравіші фото групового етапу ЧС-2026 фото: Getty Images

Та головні фаворити Мундіаль продовжать боротьбу в 1/16 фіналу. Хоча без втрат груповий етап здолали лише три національні команди. І якщо Францію та Аргентини можна було очікувати серед них, то виступ збірної Мексики став одкровенням.

Вийшли в плейоф й інші господарі ЧС-2026. Канада фінішувала другою у квартеті B, а збірна США тим часом виграла групу D. Усі три національних команди мають непогані шанси опинитися навіть в 1/8 фіналу Кубка світу.

Кіліана Мбаппе не спинить ні жар, ні холод, ні злива фото: Getty Images

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.