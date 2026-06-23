Зеленська та американський мільярдер Баффет зустрілися з вихованцями клубу «Локомотив»

Завершенням зустрічі Баффета і Зеленської з юними гравцями стало закладення капсули часу «Україна 2036»

Перша леді України Олена Зеленська та американський меценат Говард Баффетт зустрілися з вихованцями футбольного клубу «Локомотив» (Київ) та учасниками проєкту «Залізна зміна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу столичного клубу.

Зустріч стала нагодою поспілкуватися з молодими українцями, які попри війну продовжують навчатися, досягати успіхів у спорті, науці, а також обговорити, як створювати для них більше можливостей для розвитку в Україні.

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фото: «Локомотив»

Свої історії розповіли вихованці «Локомотива» – футбольної академії, де сьогодні тренуються понад 1000 дітей, а також учасники освітньо-лідерської програми «Залізна зміна».

Серед них переможці олімпіад і наукових конкурсів, волонтери, громадські активісти, діти загиблих і безвісти зниклих захисників, а також випускники міжнародної програми «Залізна зміна. Homecoming», яка допомагає українським підліткам за кордоном зберігати зв’язок з Україною та будувати своє майбутнє вдома.

Завершенням зустрічі стало закладення капсули часу «Україна 2036», яку домовилися відкрити через десять років як символ віри у майбутнє країни та покоління, яке його творитиме.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі».

«Разом із генеральною директоркою ДП «Мистецький Арсенал» Олесею Островською-Лютою та директоркою ХІV «Арсеналу» Юлією Козловець познайомилася з новинками видавництв. Їх сотні, й очі розбігались. Україну не спинити та не перемогти, якщо письменництво й читацтво переживає в нас такий підйом», – зазначила перша леді.