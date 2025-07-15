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Титулована українська боксерка дала прогноз на бій Усик – Дюбуа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Титулована українська боксерка дала прогноз на бій Усик – Дюбуа
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні
фото: boxingphotos.pl

Шатернікова: Усик – це потужна машина, яка знищить будь якого опонента у себе на шляху

Колишня чемпіонка світу, віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України, Аліна Шатернікова поділилася думками про бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа за титул абсолюта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport-express.ua.

«Я очікую побачити повний стадіон, солд-аут на «Вемблі» і насичений подіями поєдинок. Я завжди за красиві бої, де обидва боксери намагаються виграти, а не млявотекучі. Мені здається, що другий бій між Усиком і Дюбуа буде достатньо конкурентним», – заявила Шатернікова.

Вона вважає, що під час минулої зустрічі боксерів Дюбуа не був готовий ментально битися проти такого потужного суперника як Усик.

«Сподіваюсь, що за два роки Даніель подорослішав і став впевненішим у собі, і вже не буде відмовлятися продовжувати поєдинок, як це він зробив у першому. Тоді не було критичної ситуації у дев’ятому раунді і він міг продовжувати. На той момент Дюбуа не був готовий ментально битися проти такого потужного суперника як Усик. Надіюсь, 19 липня Дюбуа буде виглядати краще і більш коректно. Я очікую класного і епічного бою», – зазначила боксерка.

Вона також не не розглядає можливості перемоги Дюбуа

«Враховуючи те, який шалений досвід отримав Усик у двох поєдинках проти Ф’юрі, то мені здається, що Сашко переможе, особливо, якщо бій пройде всі раунди. Усик виграє (якщо бій завершиться достроково). Я взагалі не розглядаю можливості перемоги Дюбуа. Думаю, британець буде кращим, ніж у першому бою, але на сьогоднішній день Олександр – це потужна машина, яка знищить будь якого опонента у себе на шляху», – наголосила Шатернікова.

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: Аліна Шатерникова бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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