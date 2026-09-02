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Євросоюз змінить правила польотів: що чекає на пасажирів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Євросоюз змінить правила польотів: що чекає на пасажирів
Важлива зміна стосується і вартості авіаперельоту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нові норми передбачають безплатні місця для дітей поруч із дорослими та прозорішу вартість квитків

Європейський парламент і Рада Європейського Союзу остаточно погодили масштабне оновлення правил для авіапасажирів. Нові норми передбачають безкоштовне розміщення дітей поруч із супроводжуючими дорослими, включення ручної поклажі до базової ціни квитка та збереження компенсацій за тривалі затримки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Європейський парламент та Раду ЄС.

Європарламент підтримав узгоджені з Радою ЄС зміни 646 голосами. Проти виступили 12 депутатів, ще троє утрималися. Рада ЄС надала остаточне схвалення новому законодавству. Чинні правила щодо прав авіапасажирів діють із 2004 року, а їх перегляд тривав понад десятиліття.

Сім’ї з дітьми не платитимуть за сусідні місця

Одне з головних нововведень стосується пасажирів, які подорожують із дітьми. Дитину зможуть безплатно посадити поруч із дорослим, який її супроводжує. Такий самий принцип передбачений для людей з інвалідністю або обмеженою мобільністю та пасажирів, які потребують додаткової допомоги.

Це означає, що родина не повинна буде окремо купувати сусідні місця лише для того, щоб дитина під час польоту сиділа біля батька чи матері. Водночас конкретні правила розсадження залежатимуть від положень нового регламенту та його застосування авіакомпаніями.

Ручну поклажу включать у ціну квитка

Ще одна важлива зміна стосується вартості авіаперельоту. Під час пошуку та порівняння квитків пасажир бачитиме тариф, до якого вже включена можливість взяти одну одиницю ручної поклажі.

Мета нововведення – зробити кінцеву ціну зрозумілішою ще до початку бронювання. Пасажир зможе порівнювати пропозиції різних перевізників без ситуації, коли початкова вартість квитка зростає вже під час оформлення через обов’язкові додаткові платежі.

Компенсації за затримки збережуть

Європарламент також відстояв чинне право на компенсацію у разі затримки рейсу більш ніж на три години. Розмір виплати залежатиме від дальності маршруту:

  • 250 євро – для рейсів до 1500 км;
  • 400 євро – для внутрішніх рейсів у межах ЄС понад 1500 км та інших маршрутів від 1500 до 3500 км;
  • 600 євро – для довших перельотів.

Ці суми не змінюються. У разі скасування рейсу пасажир також збереже право на повернення коштів або альтернативний маршрут.

Окремо нові правила заборонять авіакомпаніям автоматично анулювати зворотний квиток через те, що пасажир не скористався першим сегментом подорожі. Тобто так зване правило no-show більше не зможе позбавляти людину права на посадку на зворотний рейс.

Нові положення також мають спростити процедуру отримання компенсацій та покращити інформування пасажирів про їхні права у разі затримки чи скасування рейсу.

Коли почнуть діяти нові правила

Попри остаточне схвалення, пасажири не отримають нові права одразу. Регламент набуде чинності через 12 місяців і 20 днів після його публікації в Офіційному віснику ЄС. Рада ЄС очікує, що застосування оновлених норм розпочнеться влітку 2027 року.

Правила поширюватимуться не лише на громадян Євросоюзу. Вони стосуватимуться пасажирів, які летять у межах ЄС, вирушають із країн Євросоюзу до третіх держав або прибувають до ЄС із-за меж блоку рейсом європейського перевізника. Тож нові гарантії зможуть застосовуватися і до українців – залежно від маршруту та авіакомпанії.

Нагадаємо, у червні 2026 року Рада ЄС та Європейський парламент досягли політичної домовленості щодо посилення прав авіапасажирів. Тоді сторони погодили, зокрема, безкоштовне розміщення сімей разом і нові правила відображення вартості ручної поклажі.  

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Теги: літак дитина парламент квиток Європейський Союз правила

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