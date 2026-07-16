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Суперкомп'ютер назвав фаворита Чемпіонату світу перед фінальною грою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Суперкомп'ютер назвав фаворита Чемпіонату світу перед фінальною грою
Ймовірність перемоги Яміна Ламаля та його партнерів у вирішальній грі світової першості за версією Opta – 56,31%
фото: Getty Images

Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня

Суперкомп'ютер Opta назвав фаворита Чемпіонату світу з футболу після поєдинків 1/2 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Суперкомп'ютер вважає, що збірна Іспанії є головним фаворитом на перемогу на мундіалі. Ймовірність перемоги Яміна Ламаля та його партнерів у вирішальній грі світової першості за версією Opta – 56,31%.

Шанси на тріумф аргентинців – 43,69%.

Перед стартом Чемпіонату світу суперкомп'ютер також вважав головним фаворитом турніру збірну Іспанії. 

Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026

Перший тайм пройшов без голів.

На 55-й хвилині Морган Роджерс прострілив у штрафний майданчик, а Ентоні Гордон ударом у нижній кут відкрив рахунок. Пропущений гол лише розлютив аргентинців. Команда Ліонеля Скалоні повністю перехопила ініціативу.

Тиск Аргентини приніс результат за п'ять хвилин до завершення основного часу. Спершу Джордан Пікфорд здійснив фантастичний сейв після потужного дальнього пострілу Енцо Фернандеса, але після кутового Ліонель Мессі знайшов партнера передачею, і хавбек «Челсі» точним ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Аргентина підготувала вирішальний удар уже в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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