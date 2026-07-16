Битва «десяток»: Мессі та Беллінгем влаштували суперечку під час матчу Чемпіонату світу

Епізод між Ліонелем Мессі та Джудом Беллінгемом показав, наскільки напруженим був матч між Англією та Аргентиною

Зірки Англії та Аргентини були в центрі напруженого епізоду в півфінальному матчі Чемпіонату світу 2026

Півфінальний матч Чемпіонату світу 2026 між Англією та Аргентиною запам'ятався не лише драматичною розв'язкою, а й емоційним епізодом за участю двох головних зірок команд – Джуда Беллінгема та Ліонеля Мессі. Про це повідомляє «Главком».

Сутичка на полі

У першому таймі камери зафіксували словесну перепалку між футболістами. Після одного з епізодів біля головного арбітра Ісмаїла Ельфата зібралися кілька гравців обох команд. Беллінгем емоційно висловив претензії, після чого в розмову вступив капітан аргентинців.

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Мессі відповів англійцю, а між футболістами зав'язався короткий обмін репліками. Навіть коли гравці почали розходитися, Беллінгем продовжив щось говорити у бік аргентинця, а Мессі у відповідь змахнув рукою та повернувся до гри. Відео цього моменту швидко стало популярним у соціальних мережах, де вболівальники активно обговорювали емоційну дуель двох лідерів.

Швидке примирення гравців

Проте після фінального свистка жодних ознак конфлікту вже не було. Попри болісну поразку Англії, Беллінгем підійшов до Мессі та інших аргентинських футболістів, привітавши їх із виходом до фіналу. Два лідери потиснули один одному руки та обмінялися кількома словами, продемонструвавши взаємну повагу.

Після матчу півзахисник англійців також відзначив гру суперника. «Ми спустошені цим результатом, але ми віддали на полі абсолютно все. Аргентина показала свій клас та вміння керувати грою у вирішальні моменти. У таких матчах на виліт усе вирішують найдрібніші деталі», – сказав Беллінгем.

У підсумку саме Аргентина святкувала перемогу з рахунком 2:1, забивши два м'ячі в останні хвилини зустрічі. У фіналі чинні чемпіони світу зіграють проти збірної Іспанії, тоді як Англія побореться з Францією за бронзові нагороди турніру.

Нагадаємо, що аргентинці показали банер про Фолклендську війну після перемоги над Англією на Чемпіонаті світу 2026.