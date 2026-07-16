Аргентинці показали банер про Фолклендську війну після перемоги над Англією на Чемпіонаті світу 2026

Аргентина та Англія мають запеклу історію як на полі, так і поза ним

Гравцям вдалося оминути заборону від ФІФА на політичні повідомлення

Перемога збірної Аргентини над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026 завершилася гучним скандалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Нагадування про Фолклендську війну

Після фінального свистка аргентинські футболісти винесли на поле банер із написом Las Malvinas son Argentinas («Мальвінські острови – аргентинські»), що викликало різку реакцію у Великій Британії та може мати дисциплінарні наслідки.

За повідомленнями аргентинських і британських ЗМІ, банер під час святкування тримали захисник Лісандро Мартінес і півзахисник Джовані Ло Чельсо. Інцидент стався попри посилені заходи безпеки на матчі, який американська влада віднесла до категорії підвищеного ризику.

Напередодні зустрічі міністерка безпеки Аргентини Алехандра Монтеоліва заявляла, що вболівальникам буде заборонено проносити на стадіон політичні гасла, зокрема й написи про Мальвінські острови. Після появи банера на полі схожі плакати почали демонструвати й аргентинські фанати на трибунах.

Після матчу футболісти не приховували, що протистояння з Англією мало для них особливе значення. Родріго Де Пауль зазначив, що цей поєдинок викликає спогади про історичні матчі між збірними та героїв війни за Мальвінські острови, водночас наголосивши, що політичні питання повинні вирішуватися поза футболом.

Автор переможного гола Лаутаро Мартінес визнав, що для аргентинців це не був звичайний матч, а Леандро Паредес на запитання про банер відповів коротко: «Вони завжди будуть аргентинськими».

Що буде з Аргентиною далі?

Британські медіа різко розкритикували дії аргентинської команди. The Sun назвав інцидент проявом аргентинської зарозумілості, а Daily Mail звернув увагу, що кодекс поведінки ФІФА забороняє використання політичних банерів, прапорів та інших подібних матеріалів під час матчів. Видання припускає, що епізод може бути включений до офіційного рапорту делегата зустрічі та переданий на розгляд дисциплінарних органів ФІФА.

Суперечка навколо Фолклендських (Мальвінських) островів залишається одним із найчутливіших питань у відносинах між Аргентиною та Великою Британією. У 1982 році країни вели 74-денну війну за архіпелаг, унаслідок якої загинули 649 аргентинських і 255 британських військових. Аргентина й досі оспорює британський суверенітет над островами, через що кожне футбольне протистояння між двома збірними супроводжується підвищеною увагою не лише спортивної, а й політичної спільноти.

Нагадаємо, що Англія і Аргентина визначили переможця другого півфіналу Чемпіонату світу 2026.