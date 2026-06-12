Чемпіонат світу 2026. Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія: досьє на команди групи I

Дві європейські команди спробують підтвердити статус фаворитів

У четвер, 11 червня, стартував Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету I турніру – в матеріалі «Главкома».

Збірна Франції

Рейтинг ФІФА: 3-тє місце

3-тє місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1998, 2018)

чемпіон (1998, 2018) Головний тренер: Дідьє Дешам

Дідьє Дешам Капітан: Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе Провідний гравець: Майкл Олісе

«Триколірні» розпочинають похід за третім Кубком світу. На двох попередніх турнірах підопічні Дідьє Дешама дійшли до фіналів. Оскільки в Катарі-2022 вирішальний матч французи програли, то тепер націлилися на реванш. Відбір національна команда здолала без проблем. Франція набрала 16 очок у шести турах кваліфікації та залишила далеко позаду збірну України. Найбільше доклався до цього поступу Кіліан Мбаппе, оформивши п'ять м'ячів за відбір.

Багато чекають від форварда мадридського «Реала» й безпосередньо на Мундіалі. Щонайменше він повинен обійти Жуста Фонтена та стати найкращим бомбардиром збірної Франції на чемпіонатах світу за всю історію. Для цього Мбаппе достатньо забити двічі. Натомість ще два голи дозволять зрівнятися з абсолютним рекордсменом планети – Мірославом Клозе (16 м'ячів). Утім, капітан «триколірних» легко відмовився би від гола-іншого заради нового тріумфу на Кубку світу. З іншого боку, марить нападник і «Золотим м'ячем».

Майкл Олісе здатен затьмарити і Кіліана Мбаппе, і Усмана Дембеле фото: FFF

Щоправда, підбір виконавців у Дешама такий розкішний, що головним героєм Франції може стати й хтось інший. Наприклад, Майкл Олісе з мюнхенської «Баварії». Цей уродженець Лондона, який поганенько розмовляє французькою, провів феноменальний сезон. У всіх турнірах правий вінгер зіграв 52 матчі та виконав аж 53 результативні дії – 22 голи та 31 асист. Зараз у світовому футболі складно відшукати футболіста, який би став кращою ілюстрацією до терміну «універсал атаки».

Тренерський штаб має приємний головний біль. Щоб залучити якомога більше футбольного цвіту нації Дешам використовуватиме схему 4-2-3-1. На вістрі баражуватиме Мбаппе, а Олісе відійде роль правого вінгера. Натомість володар «Золотого м'яча» Усман Дембеле (ПСЖ) гратиме під нападником, а ліворуч в атаці вийде хтось з його одноклубників – Дезіре Дуе чи Бредлі Баркола. Водночас в обоймі залишаються чемпіон Італії Маркус Тюрам, переможець Ліги конференцій Жан-Філіп Матета й зірка англійського «Манчестер Сіті» Раян Шеркі. Très bien!

Орієнтовний склад збірної Франції на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Сенегалу

Рейтинг ФІФА: 15-те місце

15-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/4 фіналу (2002)

1/4 фіналу (2002) Головний тренер: Пап Тьяв

Пап Тьяв Капітан: Каліду Кулібалі

Каліду Кулібалі Провідний гравець: Садьйо Мане

«Леви Теранги» приїхали на четвертий Мундіаль. Орієнтиром для наступних поколінь залишається дебют національної команди на ЧС-2002. Тоді Папа Буба Діоп і компанія стали справжнім відкриттям турніру, дійшовши до чвертьфіналу. Любителі символізму залишилися задоволеними після жеребкування. Сенегал потрапив у групу зі збірною Франції, яку сенсаційно переміг у першому поєдинку на Кубку світу в історії у вже далекому 2002 році. Ох і дежавю!

Відбір національна команда пройшла без жодної поразки. Підопічні Папа Тьява ще й Кубок африканських націй виграли. Та через два місяці після фіналу функціонери ухвалили «геніальне» рішення віддати трофей збірній Марокко, присудивши сенегальцям технічну поразку за відхід із поля на знак протесту через дії арбітра. Хто справжній переможець Кубка Африки футбольна спільнота сперечається досі. До речі, за певних обставин фіналісти скандального континентального турніру можуть зустрітися в 1/16 фіналу ЧС-2026.

Садьйо Мане залишається провідною фігурою у національній команді фото: EFE

Провідною фігурою збірної Сенегалу залишається Садьйо Мане. У свої 34 нападник допоміг «Аль-Насру» з португальцем Кріштіану Роналду на чолі нарешті стати чемпіоном Саудівської Аравії. Внесок африканця, звісно, скромніший за п'ятиразового володаря «Золотого м'яча», та забивав і асистував він і в Про-Лізі, і в інших турнірах (14 голів, дев'ять результативних передач). Можливо, цей Кубок світу – останній для Мане. Отже, нападник із творчою свободою на полі прагнутиме попрощатися з Мундіалем на мажорній ноті.

Сенегал має лідерів у кожній лінії. У тій же Саудівській Аравії виступають воротар Едуар Менді («Аль-Ахлі») та оборонець Каліду Кулібалі («Аль-Хіляль»). Основним на рівні англійської Прем'єр-ліги залишається 36-річний хавбек Ідрісса Гує («Евертон»), а поруч із ним ще й однофамілець Пап із іспанського «Вільярреала». Та й часто критикований форвард Ніколас Джексон провів непоганий сезон як дублер англійця Гаррі Кейна в «Баварії» (11 голів). З такими виконавцями Тьяв легко перемикатиметься між схемами 4-3-3 та 4-2-3-1.

Орієнтовний склад збірної Сенегалу на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Іраку

Рейтинг ФІФА: 57-ме місце

57-ме місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1986)

груповий етап (1986) Головний тренер: Грем Арнольд

Грем Арнольд Капітан: Джалаль Хассан

Джалаль Хассан Провідний гравець: Аймен Хусейн

Лише вдруге на Мундіаль приїхали інші «леви» – Месопотамії. Цьогоріч минуло рівно 40 років із часу дебюту Іраку на чемпіонатах світу. Шлях команди Грема Арнольда на турнір був надзвичайно довгим. Іракці здолали чотири раунди відбору в Азії, а потім ще й переграли збірну Болівії (2:1) у фіналі міжконтинентального плейоф кваліфікації. Ковалі цього тріумфу – нападники Алі Аль-Хамаді («Лутон») і Аймен Хусейн («Аль-Карма») – в обоймі австралійського фахівця і на ЧС-2026.

Обидва виконавці вкрай важливі для збірної Іраку. Тренерський штаб навіть використовує нині не надто популярну формацію 4-4-2, щоб задіяти форвардів одночасно. Хусейн до 30 років скуштував легіонерського хліба в інших арабських країнах (Туніс, Катар, Марокко) та повернувся на батьківщину. Натомість Аль-Хамаді ввійшов в історії місцевого футболу ще в сезоні 2024/25, коли став першим іракцем в англійській Прем'єр-лізі. Щоправда, зараз опустився на рівень тамтешньої Ліги 1. Та йому лише 24, тож Мундіаль буде гарною нагодою отримати новий кар'єрний виклик.

Аймен Хусейн готовий «підвезти» всю іракську збірну фото: IraqNT

Бажання грати з двома нападниками та рівень суперників у квартеті змусять Ірак переорієнтувати на оборону середню лінію. Провідна роль тут буде відведена Аміру Аль-Аммарі. Він народився і виріс у Швеції та виступав лише в Європі. Останні два сезони опорник відіграв у польській Екстраклясі за «Краковію» (один гол і чотири асисти за 33 поєдинки). Поруч із ним розташується ще один європеєць – уродженець Манчестера Зідан Ікбал, який колись навіть зіграв одну хвилину за «Юнайтед» у Лізі чемпіонів. Щоправда, останнім часом він втратив місце в першій команді нідерландського «Утрехта».

Імовірно, Арнольд вибудує два ешелони перед суперниками. Четвірки оборонців і півзахисників австралієць розташує вкрай низько, щоб протистояти зіркам атаки всіх трьох суперників на груповому етапі. У такій ситуації сподіватися на вихід у плейоф буде складно. Проте, сенсаційна нічия в першому-другому турах перетворить фінальний матч у квартеті проти Сенегалу на справжню битву за 1/16 фіналу Кубка світу. Тим більше, Арнольд уже робив такий подвиг із рідною Австралією на ЧС-2022.

Орієнтовний склад збірної Іраку на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Норвегії

Рейтинг ФІФА: 31-ше місце

31-ше місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (1938, 1998)

1/8 фіналу (1938, 1998) Головний тренер: Столе Сольбаккен

Столе Сольбаккен Капітан: Мартін Едегор

Мартін Едегор Провідний гравець: Ерлінг Голанн

Нарешті перервала смугу невдач і скандинавська команда. «Свердла» пропустили шість турнірів поспіль і повертаються на Мундіаль після 28-річної паузи. На ЧС-1998 норвежці дійшли до 1/8 фіналу. Тепер же амбіції нової генерації сягають навіть далі. Однак, після перерви на майже десятиліття підопічним Столе Сольбаккена краще рухатися поступово та нагулювати апетит уже впродовж змагань. Тож перше завдання – вихід у плейоф. І краще його не відкладати на фінальний тур групового етапу проти Франції.

Збірна Норвегії прибула на ЧС-2026 в імовірно найсильнішому складі у власній історії. Цілий розсип зірок скандинави мають у кожній лінії, а щонайменше один футболіст ще й заслужив на приставку «супер». Природжений бомбардир Ерлінг Голанн із англійського «Манчестер Сіті» уже встановив чимало рекордів. Та на рівні Кубка світу він – справжній новачок. Утім, цьому форварду не звикати швидко адаптовуватися до нових умов. Цей футбольний метроном у національній команді забиває більше гола за матч.

Ерлінг Голанн звик опинятися в обіймах партнерів фото: Fotballandslaget

Заспів Голанна готові підтримати й інші нападники. Центрфорвард мадридського «Атлетіко» Александер Сьорлот змушений підігравати першій скрипці, бо його солідна результативність (20 голів за сезон із «матрацниками») губиться на фоні показників співвітчизника. Ще органічніший у ролі футбольного бек-вокаліста Антоніо Нуса з німецького РБ «Лейпциг». Він грає на фланзі атаки в клубі та однаково добре ладнає з результативними передачами та забитими м'ячами. Та й дублери Андреас Шельдеруп («Бенфіка»), Оскар Бобб («Фулгем») та Йорген Странд Ларсен («Крістал Пелас») не ликом шиті.

Звісно, лінія оборони на фоні такої атаки виглядає тьмяненько. Та лише на перший погляд. Ось правий оборонець Юліан Рюерсон оформив 15 асистів у німецькій Бундеслізі за дортмундську «Боруссію» (31 матч). А суто про оборону – центрбеки Крістоффер Аєр із англійського «Брентфорда», Торбйорн Геггем і Лео Естігор із італійських «Болоньї» та «Дженоа» відповідно. Звісно, з оборонцями збірної Франції порівняння буде не на користь скандинавів. Та середній рівень національних команд оборона Норвегії точно перевершить. Та й ніхто не заважає цим хлопцям влаштувати персональний турнір усієї кар'єри.

Орієнтовний склад збірної Норвегії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи I Чемпіонату світу 2026

Аналітики компанії Opta Sports чітко окреслили дует фаворитів квартету. Вірогідність побачити «триколірних» у плейоф склала 95,66 %. Кількість очікуваних очок від збірної Франції – 6,46 пункта. Норвезька національна команда розташувалася неподалік. Її шанси на вихід в 1/16 фіналу ЧС-2026 склали 87,74 %. Підопічним Сольбаккена пророкують 5,09 набраних очка.

Повинен конкурувати з іншими третіми командами турніру Сенегал. Вірогідність продовження боротьби команди Тьява в плейоф оцінили на 61,72 %. А кількість очікуваних очок склала 3,50 бала. Тим часом у збірну Іраку майже не вірять. Шанси на вихід із групи для підопічних Арнольда оцінили на скромні 21,87 %. Але з нулем очок «Леви Месопотамії» можуть і не залишиться, адже їм пророкують 1,72 набраних пункта.

Прогноз аналітиків Opta для квартету I інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»