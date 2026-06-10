Чемпіонат світу 2026. Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія: досьє на команди групи G

Чотири залежні від настрою лідерів національні команди стартують на Мундіалі

У четвер, 11 червня 2026 року, розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету G Мундіалю – в матеріалі «Главкома».

Збірна Бельгії

Рейтинг ФІФА: 9-те місце

9-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: третє місце (2018)

третє місце (2018) Головний тренер: Руді Гарсія

Руді Гарсія Капітан: Юрі Тілеманс

Юрі Тілеманс Провідний гравець: Кевін Де Брюйне

«Золоте покоління» національної команди відійшло в небуття після провального Чемпіонату світу (ЧС) 2022. «Червоні дияволи» в Катарі не змогли здолати груповий етап, тож змушені розпочинати заново. Бельгійці фактично без проблем здолали відбір до нового Мундіалю, але відправити на заслужений відпочинок усіх ветеранів не вдалося. Вочевидь, на останній Кубок світу приїхали Тома Меньє («Лілль»), Аксель Вітсель («Атлетіко»), Кевін Де Брюйне та Ромелу Лукаку (обидва – «Наполі»).

Поруч із цими футболістами, яким далеко за 30, керманич збірної Бельгії Руді Гарсія покладається і на молодих. Лівий фланг оборони закриватиме Максім Де Кьойпер (24 роки) із англійського «Брайтона», у центрі поля царюватиме його одноліток Амаду Онана з бірмінгемської «Астон Вілли», а на фланзі атаки крутитиме хребти суперникам 24-річний Жеремі Доку з англійського «Манчестер Сіті». У ротації перебуватимуть оборонець французького «Лілля» Натан Нгой (23 роки), універсал атаки Шарль Де Кетеларе з італійської «Аталанти» (25), вінгер французького «Страсбура» Дієго Морейра (21).

Кевін Де Брюйне керуватиме атаками «червоних дияволів» фото: EFE

Та, вочевидь, «червоні дияволи» поки залишаться залежними від Де Брюйне. У кінці червня хавбеку виповниться 35, та головна його чеснота – ясність розуму – повністю збереглася. Звісно, залишається питання до моральних якостей. Після відставки Антоніо Конте з «Наполі» бельгієць встиг намолоти «приємностей» тренеру вслід. Та будувати підступи в національній команді Де Брюйне навряд буде. І навіть зіпсований травмою сезон не відбере в нього лідерства.

Руді Гарсія чи то обирав, чи то обиратиме між схемами 4-2-3-1 та 4-3-3. На Мундіалі, принаймні на груповому етапі, більше шансів побачити останній варіант. До цього спонукає навіть кадровий підбір. Із Доку та Троссардом на флангах атаки збірна Бельгії виглядатиме динамічно. Натомість мудрий Де Брюйне радіокерованими передачами вишукуватиме вінгерів у вільних зонах, щоб ті справно постачали «снаряди» центрфорварду. За такої ситуації навіть неважливо, чи він буде справжнім (Лукаку), чи «фальшивим» (Де Кетеларе).

Орієнтовний склад збірної Бельгії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Єгипту

Рейтинг ФІФА: 29-те місце

29-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (1934)

1/8 фіналу (1934) Головний тренер: Хоссам Хассан

Хоссам Хассан Капітан: Мохамед Салах

Мохамед Салах Провідний гравець: Омар Мармуш

Лише вчетверте на Мундіаль приїхали «фараони». Цього разу підопічні Хоссама Хассана налаштовані здолати груповий етап і позмагатися в плейоф. Уболівальники єгипетської збірної мають підстави для обережного оптимізму. Лінія атаки в складі Мохамеда Салаха та Омара Мармуша, мабуть, одна з найсильніших серед учасників турніру. Та тут криється і неабияка ложка дьогтю. Обидва виконавці провели посередній сезон у чемпіонаті Англії за «Ліверпуль» і «Манчестер Сіті» відповідно.

Останній рік Салаха на «Енфілді» підтвердив побоювання менеджменту «червоних». Керівництво гранда недарма зволікало з продовженням контракту єгиптянина торік. У 33 роки нападник почав здавати. Він втратив безумовне місце в основі «Ліверпуля», почав конфліктувати з тренером, плів інтриги в роздягальні. Навіть прощання з англійським грандом вийшло суперечливим. Нині звільнений керманич команди Арне Слот спершу збирався залишити Салаха в запасі на останній матч.

Омар Мармуш не проти стати найкращим за підсумками одного з матчів ЧС-2026 фото: CAF

Тим не менше, для збірної Єгипту майже 34-річний нападник залишається вкрай важливою фігурою. У схемі 4-2-3-1 капітану відведена звична роль. Проте, грою на фланзі він не обмежується. Фактично Салах діятиме по всьому фронту атаки. Це дозволить проявити себе і Мармушу. Значно молодший форвард, вочевидь, пережив кризу другого сезону в «Манчестер Сіті» (вісім голів). Та літо – шанс розпочати все з нового аркуша. А кращої вітрини зарекомендувати себе перед новим штабом «містян» годі шукати.

На ЧС-2026 від збірної Єгипту не слід очікувати значного контролю м'яча. «Фараони» передусім триматимуть оборону. Та ця пружина, впоравшись з тиском суперника, здатна вистрілити небезпечною контратакою. Ось тут і знадобиться майстерність Салаха та Мармуша. Тож, якщо ці двоє підійдуть до Мундіалю в належних фізичних кондиціях, то суперникам єгиптян у квартеті буде непереливки. Водночас така залежність від одного-двох лідерів зазвичай нічим добрим не завершувалася.

Орієнтовний склад збірної Єгипту на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Ірану

Рейтинг ФІФА: 20-те місце

20-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)

груповий етап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) Головний тренер: Амір Галеной

Амір Галеной Капітан: Ехсан Хаджсафі

Ехсан Хаджсафі Провідний гравець: Мехді Таремі

«Перські леви» приїхали на четвертий поспіль та сьомий загалом Кубок світу. Та досі груповий етап залишається нездоланним бар'єром для цієї азійської збірної. Водночас Ірану як державі, та й футболістам зокрема, зараз важко сконцентруватися на футболі. Проте, принцип бумеранга ніхто не скасовував. Спершу з твоєю «допомогою» одна зі збірних у серці Європи змушена грати домашні поєдинки поза батьківщиною. Тепер – сам почуваєшся зайвим на головному форумі планети.

Національна команда Ірану впевнено пройшла відбір. У двох раундах кваліфікації підопічні Аміра Галеноя зазнали лише однієї поразки та вибороли путівку на турнір достроково. Підтвердив звання лідера збірної Мехді Таремі. Форвард із багатим досвідом виступів у Європі («Ріу Аве», «Порту», «Інтер») оформив 10 голів у відборі. Минулого літа він перебрався в пірейський «Олімпіакос» і став однією з причин відходу Романа Яремчука. Конкурент українця забив 16 м'ячів у всіх турнірах і готується засяяти на ЧС-2026.

Мехді Таремі спробує потішити іранців забитими м'ячами фото: IRNA

Утім, зберігаються сумніви щодо здатності партнерів Таремі підтримати такий рівень. Більшість з них виступають або в місцевій першості, або в ОАЕ. А старань Мохаммада Мохебі з російського «Ростова» й Алірези Джаханбахша з бельгійського «Дендера» може забракнути. Тим більше, вони конкурують за одну позицію на полі. Спробував Іран піти й шляхом низки інших збірних. Місцеві функціонери відшукали перське коріння у вихованця «Боруссії» з Менхенгладбаха Денніса Екерта («Стандард») і вручили паспорт універсалу атаки.

Команда Галеноя на ЧС-2026 використовуватиме гібридну схему. Збірна Ірану іноді вибудовуватиметься у формації 4-4-2, інколи – 4-2-3-1. Роль саме того напівфорварда дістанеться Мехді Гаєді з дубайського «Аль-Насра». Цей невисокий (1,66 м), але рухливий нападник уміє асистувати та забивати самотужки. У кваліфікації він оформив три голи та дві результативні передачі, а на дебютному Кубку світу спробує стати секретною зброєю. Звична історія для персів.

Орієнтовний склад збірної Ірану на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Нової Зеландії

Рейтинг ФІФА: 85-те місце

85-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1982, 2010)

груповий етап (1982, 2010) Головний тренер: Даррен Бейзлі

Даррен Бейзлі Капітан: Кріс Вуд

Кріс Вуд Провідний гравець: Макс Кроуком

Перехід Австралії до Азійської конфедерації футболу лише вдруге з 2006 року допоміг збірній Нової Зеландії потрапити на Мундіаль. Загалом прийдешній Чемпіонат світу буде третім в історії «повністю білих». До того ж, окреслюється цікава тенденція. На ЧС-1982 новозеландці зазнали трьох поразок у групі, а на Кубку світу 2010-го вже звели внічию усі три поєдинки. За такою логікою цьогоріч слід чекати трьох перемог. Але для виходу в плейоф із головою вистачить і двох.

Океанійці навіть мають щось спільне з трьома іншими збірними в квартеті G. Кожна з національних команд залежна від одного виконавця. Ось і Нова Зеландія покладається на такого ж вікового форварда Кріса Вуда. Через важку травму коліна він пропустив п'ять місяців посеред сезону та лише в квітні повернувся на поле. Та на фініші сезону досвідчений нападник встиг забити двічі та допоміг «Ноттінгему» зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі.

Кріс Вуд залишається лідером атак океанійців фото: Photosport NZ

У тамтешній трясовині виступають ще сім виконавців. Зокрема, дублер Вуда Бен Вейн не врятував «Порт Вейл» зі Сток-он-Трента від вильоту з Ліги 1. Тим часом голкіпера Макс Кроуком («Мілволл») і оборонець Ліберато Какаче з «Рексема» до останнього претендували на вихід в АПЛ. Подвиг воротаря вийшов трохи суперечливим. Так, він провів 23 матчі, в девяти з яких зберіг ворота сухими. Та в другій половині сезону програв конкуренцію за місце в основі. Тим не менше, для новозеландської збірної Кроуком значно важливіший.

Увесь цикл на чолі океанійців провів Даррен Бейзлі. Англійський фахівець ішов до цієї роботи поступово. Він тренував збірні різних вікових категорій, а також працював асистентом у різних командах, зокрема й національній. Найімовірніше, тренерський штаб використовуватиме схему 4-2-3-1, яка лише на перший погляд здається атакувальною. На ділі ж Джо Белл із норвезького «Вікінга» та Марко Стаменіч («Свонсі») зупинятимуть атаки суперників ще до лінії оборони. Першим же помічника Вуда в атаках буде правий вінгер Елайджа Джаст, який у шотландському «Мазервеллі» однаково корисний в ролі асистента та голеадора (сім голів, вісім асистів). Кількох зі своїх підопічних Бейзлі знає змалечку, а родинна атмосфера на Кубку світу не менш важлива за тактичні хитрощі.

Орієнтовний склад збірної Нової Зеландії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи G Чемпіонату світу 2026

Бельгійська збірна вибилася у фаворити квартету за версією аналітиків порталу Opta Sports. «Червоним дияволам» пророкують вихід у плейоф із вірогідністю 89,39 %. Кількість очікуваних очок від підопічних Руді Гарсії склала 5,71 пункта. Перший конкурент бельгійців – Єгипет. Шанси «фараонів» на 1/16 фіналу склали 68,89 %, а наберуть вони орієнтовно 4,03 очка.

Збірні Ірану та Нової Зеландії статистами не будуть. «Перські леви» взагалі перебувають поруч із єгипетською збірною. Вірогідність побачити їх у плейоф склала 64,45 % (3,79 очікуваних очок).

Натомість океанійці трохи не дотягнули до 50-процентної межі. Їхні шанси на 1/16 фіналу оцінили на 47,56 %. Від команди Бейзлі очікують 2,93 набраних пункта. Невже знову три нічиї?..

Прогноз аналітиків Opta для квартету G інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»