Чемпіонат світу 2026. Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай: досьє на команди групи H

Чемпіони Європи позмагаються за місце в плейоф із представниками ще трьох конфедерацій

Вже сьогодні, 11 червня 2026 року, стартує Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету H турніру – в матеріалі «Главкома».

Збірна Іспанії

Рейтинг ФІФА: 2-ге місце

2-ге місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (2010)

чемпіон (2010) Головний тренер: Луїс де ла Фуенте

Луїс де ла Фуенте Капітан: Родрі

Родрі Провідний гравець: Ламін Ямаль

«Фурія Роха» вирушила на Мундіаль з маленьким скандалом. Луїс де ла Фуенте не взяв на турнір жодного представника мадридського «Реала». Та будьмо відвертими, в успішні періоди минулого «вершкові» не були на провідних ролях. На тріумфальному Євро-2024 безумовно основним був лише оборонець Дані Карвахаль. Трохи більшим внесок мадридців був у перемогу на Чемпіонаті світу (ЧС) 2010 та двох чемпіонатах Європи поруч – воротар Ікер Касільяс, оборонці Альваро Арбелоа та Серхіо Рамос, хавбек Хабі Алонсо.

Тож дивуватися «Реал» може лише власним трансферному вектору та ставленню до вихованців. Натомість «Барселона» делегувала до збірної Іспанії аж вісьмох виконавців. Зокрема, синьо-гранатову футболку носить нападник цієї команди Ламін Ямаль. Здається, у свої 18 років (19 виповниться перед півфіналом ЧС-2026) він спробує опанувати роль лідера. На успішному Євро-2024 вундеркінд уже був основним, але ще не фундаментальним. Тепер же від Ямаля чекають визначального впливу.

Ламін Ямаль повинен перетягнути ковдру на себе фото: EFE

Хороша новина для майбутнього лідера «Фурії Рохи» – збудована де ла Фуенте екосистема. Вихованці барселонської «фабрики футболу» Ла Масія тут почуваються, наче риба у воді. У перевірену баталіями схему 4-3-3 чудово вписуються і Ямаль, і його партнер на протилежному фланзі атаки Ніко Вільямс («Атлетік»). А поруч із володарем «Золотого м'яча-2024» Родрі («Манчестер Сіті») в середній лінії диригуватимуть хавбек «Барселони» Педрі та півзахисник французького ПСЖ Фабіан Руїс. Фігура центрфорварда в цій системі другорядна, та ним цього разу, найімовірніше, будь Мікель Оярсабаль («Реал Сосьєдад»).

До збірної Іспанії навіть календар на Мундіалі прихильний. Розпочнуть підопічні де ла Фуенте проти дебютантів із Кабо-Верде, а потім зустрінуться з національною командою Саудівської Аравії. Таким чином, до поєдинку з міцним горішком Уругваєм «Фурія Роха» збирається закрити питання виходу з групи. Такий графік ще й буде гарною нагодою надати відпочинок лідерам команди в умовах турніру з додатковим раундом 1/16 фіналу.

Орієнтовний склад збірної Іспанії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Кабо-Верде

Рейтинг ФІФА: 67-ме місце

67-ме місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: –

– Головний тренер: Бубішта

Бубішта Капітан: Раян Мендеш

Раян Мендеш Провідний гравець: Сідні Кабрал

«Блакитні акули» стануть одним із чотирьох абсолютних дебютантів турніру. Під керівництвом місцевого фахівця Бубішти національна команда півмільйонного архіпелага в Атлантичному океані потужно провела відбір до ЧС-2026. У десяти турах кваліфікації кабовердійці зазнали однієї поразки та випередили Камерун на чотири пункти. Нападник же португальської «Каса Пії» Дайлон Лівраменто розділив звання найкращого бомбардира групи (чотири м'ячі). Ці хлопці ще до старту Мундіалю зажили слави національних героїв на батьківщині.

Географія представництва в збірній Кабо-Верде надзвичайно широка. На Кубок світу Бубішта запросив футболістів із чемпіонатів Португалії, ОАЕ, Ірландії, Іспанії, Росії, Румунії, Нідерландів, Кіпру, Болгарії, Угорщини, Туреччини, США (МЛС), Фінляндії та Ізраїлю. Представників національної першості в команді немає. А дехто зі збірників і народився деінде. Наприклад, у нідерландському Роттердамі зростав Сідні Кабрал. Цей лівий оборонець провів класний сезон у лісабонській «Бенфіці» (шість голів, шість асистів) і після ЧС-2026 вирушить в турецький «Трабзонспор» аж за 7 млн євро.

Бубішта переписав історію Кабо-Верде фото: FCF

Саме з флангу Кабрала виникатиме чимала небезпека. Фулбек полюбляє долучатися до атак, а вміння зіграти обома ногами часто залишає у дурнях суперників. Трикутники в зоні власної відповідальності він, найімовірніше, вибудовуватиме зі ще одним роттердамцем Жаміру Монтейру («Зволле») та вінгером кіпрської «Омонії» Віллі Семеду. А на протилежному фланзі влаштувався, либонь, найперспективніший кабовердієць – 23-річний Вагнер Піна. Цей сезон він відіграв за той же «Трабзонспор» і зарекомендував себе непоганим асистентом (дев'ять результативних передач).

Та важливішим у тактичних побудовах Бубішти в центрі поля буде Кевін Леніні з російського «Краснодара». Саме цей хавбек, який грає у країні-агресорі, першим зустрічатиме опонентів, коли атаки хлопців попереду та з країв завершаться невдачею. Збірна Кабо-Верде гратиме або зі сміливою схемою 4-3-3, або перейде до буденнішої формації 4-2-3-1. В обох варіантах позиція Леніні – в центрі поля з акцентом на руйнування. «Блакитні акули» здатні стати одним із відкриттів Мундіалю. Водночас три поразки та швидкий виліт теж не здивують. Третього не дано.

Орієнтовний склад збірної Кабо-Верде на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Саудівської Аравії

Рейтинг ФІФА: 61-ше місце

61-ше місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (1994)

1/8 фіналу (1994) Головний тренер: Георгіос Доніс

Георгіос Доніс Капітан: Салем Аль-Давсарі

Салем Аль-Давсарі Провідний гравець: Сауд Абдулхамід

«Зелені соколи» прибули на третій поспіль і сьомий загалом Кубок світу. Та досі дебютний турнір із виходом до 1/8 фіналу залишається орієнтиром для наступних поколінь. Утім, останнім часом окреслився прогрес. На змаганнях у Росії та Катарі аравійці оформили по одній перемозі. Більше того, на Близькому Сході сталася справжня сенсація – у стартовому турі Саудівська Аравія обіграла збірну Аргентини та стала єдиною командою з перемогою над майбутніми чемпіонами світу впродовж ЧС-2022.

У порівнянні з попереднім Мундіалем група підопічних Георгіоса Доніса виглядає слабшою. До речі, вивів національну команду на турнір не грек, а визнаний фахівець Ерве Ренар. Французький тренер побив горщики з федерацією і, подейкують, навіть претендував на посаду в збірній України. Тож тепер готувати сенсацію доведеться іншому європейцю з великим досвідом роботи в королівстві. Доніс уже перебудував національну команду на класичні 4-4-2. Та від зміни схеми не змінюється важливість лідерів. Серед них – єдиний легіонер. Правий оборонець Сауд Абдулхамід був основним у «Лансі», який став віцечемпіоном Франції. У всіх турнірах він провів 31 матч (три голи, вісім асистів) і змусив керівництво «криваво-золотих» активувати опцію викупу.

Сауд Абдулхамід розкрився у французькій Лізі 1 фото: Saudi Gazette

Тим часом капітан збірної Саудівської Аравії Салем Аль-Давсарі навіть в 34 роки дає фору молодим. У складі столичного «Аль-Хіляля» він зумів «вибити» футбольний дабл-дабл – 10 голів, 10 асистів за сезон (35 поєдинків), хоча всі 90 хвилин на полі проводить нечасто. Проте, вже підросла зміна і для нього. Новою перлиною місцевого футболу нарекли Мусаба Аль-Джувайра з «Аль-Кадісії». Під час групового етапу цьому хлопцю виповниться 23, а він уже провів майже чотири десятки поєдинків за аравійську збірну. У команді з Ель-Хубара хавбек, який може закрити будь-яку позицію в центрі поля і навіть зіграти нападника, за рік оформив сім м'ячів і 12 результативних передач (35 матчів).

Якщо збірній Саудівської Аравії вдасться зачепитися за очки в стартових двох турах, то фінальний поєдинок квартету проти Кабо-Верде перетвориться в «матч життя». «Зелені соколи» матимуть реальний шанс вперше за понад 30 років пробитися в плейоф Чемпіонату світу. Та навіть для того, щоб опинитися в ролі справжнього претендента на вихід в 1/16 фіналу, вся національна команда повинна відпрацювати злагоджено як годинник. І далеко не з пустельним піском…

Орієнтовний склад збірної Саудівської Аравії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Уругваю

Рейтинг ФІФА: 16-те місце

16-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1930, 1950)

чемпіон (1930, 1950) Головний тренер: Марсело Б'єлса

Марсело Б'єлса Капітан: Хосе Гіменес

Хосе Гіменес Провідний гравець: Федеріко Вальверде

На черговий Мундіаль приїхали дворазові чемпіони світу. Гаразд, із часу тих тріумфів так багато води втекло, що вони перетворилися на легенди. А ось шалений виступ із виходом Уругваю у півфінал ЧС-2010 досі тепло згадують не тільки на батьківщині, а й нейтральні вболівальники в різних куточках планети. У відборі на прийдешній Чемпіонат світу команді Марсело Б'єлси бракувало стабільності. Поруч із перемогами над Аргентиною і Бразилією ідуть поразки від Парагваю і Перу, а ще нічиї з Болівією, Венесуелою і Чилі.

Тим не менше, на ЧС-2026 збірна Уругваю вийшла з великим запасом. Та перед турніром кілька факторів насторожують. Перший – кадровий підбір. До фінальної заявки «селесте» потрапили лише два футболісти вікової категорії 25 років і молодші. Та й оборонець Мануель Угарте з англійського «Манчестер Юнайтед» уже перебуває на верхній межі, а хавбек Факундо Пельїстрі («Панатінаїкос») досягне її цьогоріч. Натомість виконавців 30+ до списку потрапило аж шість. Могло бути й більше. Та Б'єлса вирішив, що замість досі забивного 39-річного Луїса Суареса з американського «Інтера Маямі» краще взяти Дарвіна Нуньєса (26 років), який з лютого не провів жодної хвилини за аравійський «Аль-Хіляль».

Федеріко Вальверде повинен виправдати очікування фото: EFE

Фігура тренера залишається другим фактором тривоги. Аргентинський фахівець недарма отримав прізвисько El Loco – «Божевільний». Про ексцентричність Б'єлси ходять десятки історій. Наприклад, як він передбачив успішну кар'єру Маурісіо Почеттіно, просто поглянувши на ноги підлітка. Його тактичні вигадки надихали багатьох успішних фахівців на чолі з Хосепом Гвардіолою, та сам аргентинець залишається у полоні свого норовливого характеру. Проте, на чолі збірної Уругваю він ось вже три роки та навіть привів національну команди до бронзових медалей Копа Амеріка-2024.

До ЧС-2026 Б'єлса підготував сюрприз. Він затіяв перехід від схеми 4-3-3 до популярної сьогодні формації 4-2-3-1 чи навіть 4-4-1-1. Ключовим виконавцем у цих побудовах буде Федеріко Вальверде. У складі мадридського «Реала» (дев'ять голів, 13 асистів за сезон) він уславився своїм універсалізмом, але в збірній Уругваю матиме важливішу роль. Фактично цей «Яструб» стане хижаком атаки в ролі справжньої або прихованої «десятки». Цікава метаморфоза на фоні чуток про той же МЮ і французький ПСЖ, які обіцяють цінувати Вальверде більше.

Орієнтовний склад збірної Уругваю на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи H Чемпіонату світу 2026

Аналітичний відділ порталу Opta Sports назвав збірну Іспанії безумовним фаворитом квартету. «Фурія Роха» опиниться в плейоф із вірогідністю рівня тесту ДНК на спорідненість – 98,50 %. Від підопічних де ла Фуенте очікують 7,21 набраних очка. Другим же в списку фаворитів розташувався Уругвай. Можливість побачити «селесте» в 1/16 фіналу Мундіалю оцінили на 86,32 %. Кількість очікуваних від команди Б'єлси очок теж солідна – 4,96 пункта.

А ось шанси збірних Саудівської Аравії та Кабо-Верде приблизно рівні. Шанс побачити в плейоф аравійців склав 36,89 %. «Блакитні акули» відстали на три процентних пункти з гаком. А ось кількість очікуваних очок від обох національних команд фактично однакова. «Зеленим соколам» пророкують 2,40 набраних очка, а кабовердійцям – 2,26 бала.

Прогноз аналітиків Opta для квартету H інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»