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Третя нічия за день! Уругвай і Саудівська Аравія розділили очки на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Третя нічия за день! Уругвай і Саудівська Аравія розділили очки на Чемпіонаті світу 2026
Уругвай вважався великим фаворитом цього матчу, але протягом 40 хвилин був у ролі наздоганяючої команди
фото: Marca

Уругвай зумів увімкнутися у другому таймі, але для перемоги цього не вистачило

Уругвай забити зумів у кінцівці матчу проти Саудівської Аравії, розписавши нічию у матчі першого туру Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу 

Перший тайм проходив у доволі повільному темпі з мінімумом моментів, хоча уругвайці більше володіли м'ячем і кілька разів загрожували воротам суперника. Героєм стартового відрізку став воротар саудитів Аль-Оваїс, який врятував команду після небезпечного удару Віньяса головою. Натомість ближче до перерви Саудівська Аравія використала свій шанс. Тоді після кутового Муслера відбив удар Канно прямо перед собою, а Аль-Амрі першим опинився на добиванні та відкрив рахунок.

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Після перерви команда Марсело Б'єлси значно додала в активності. Уже на старті другого тайму Аль-Оваїс знову врятував після удару Віньяса, а на 60-й хвилині Угарте потужним пострілом з-за меж штрафного влучив у стійку. Уругвай майже безперервно тиснув на суперника, тоді як саудити дедалі більше зосереджувалися на обороні і намагалися втримати свою перевагу.

Тиск фаворита все ж приніс результат на 80-й хвилині. Після навісу до воротарського майданчика Аль-Оваїс відбив удар Віньяса головою, але Араухо виявився найспритнішим на добиванні й відновив рівновагу. У кінцівці Уругвай навіть був близьким до перемоги: Аль-Оваїс здійснив фантастичні сейви після ударів Де Ла Круса та Вальверде вже у компенсований час, фактично врятувавши для своєї команди нічию.

У підсумку матч завершився з рахунком 1:1. Саудівська Аравія продемонструвала організовану гру в обороні та була близькою до гучної перемоги, але Уругвай завдяки потужному другому тайму заслужено врятувався від поразки. 

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет G

Саудівська Аравія – Уругвай 1:1 (0:1)

  • Голи: Аль Амрі (41) – Араухо (80)

Standings provided by Sofascore

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Теги: чемпіонат світу Саудівська Аравія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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