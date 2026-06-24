Іран залишив щемливе послання в роздягальні після матчу Чемпіонату світу 2026

Гравці і команда Ірану подякували Лос-Анджелесу за прийом попри складну геополітичну ситуацію

Після матчу другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 проти Бельгії, який завершився нульовою нічиєю, іранська делегація залишила в роздягальні стадіону SoFi Stadium у Каліфорнії рукописну записку з подякою місту та вболівальникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Вчинок Ірану

Жест набув особливого значення через складні політичні відносини між США та Іраном, а також триваючу кризу на Близькому Сході. Федерація футболу Ірану опублікувала фотографію листа, в якому команда подякувала Лос-Анджелесу за гостинність і закликала до миру, поваги та дружби між народами.

«Від стародавньої Персії тисячолітньої давнини до цивілізованого Ірану сьогодення – дух Ірану залишається живим і непохитним. Дякуємо тобі, Лос-Анджелес, за гостинність. Ми прийшли до Лос-Анджелеса з гордістю, змагалися з честю і йдемо з гідністю. Дякуємо кожному іранцю, який віддав своє серце, голос і душу за Іран протягом цих 180 хвилин. Нехай мир, повага та дружба панують між усіма народами», – йдеться у тексті листа.

У тексті також згадувалася трагедія в іранському місті Мінаб, де під час одного з перших днів війни загинули десятки людей.

Тиск на Іран на Чемпіонаті світу

Участь Ірану в турнірі супроводжується суворими обмеженнями. Частині представників тренерського та технічного штабу було відмовлено у в'їзних візах до США, а команда була змушена перенести свій базовий табір до мексиканської Тіхуани. Крім того, іранські футболісти не можуть постійно перебувати на території США. За умовами спеціального режиму вони прилітають до країни лише напередодні матчів і повинні залишати її одразу після завершення ігор. Через це збірна регулярно здійснює виснажливі перельоти між Мексикою та містами-господарями турніру.

Головний тренер Амір Галеної заявив, що його команда стикається з труднощами, яких не має жоден інший учасник Чемпіонату світу. За його словами, постійні логістичні обмеження суттєво впливають на підготовку футболістів.

Шанси Ірану на вихід до наступного раунду

Попри складні умови, Іран продовжує боротьбу за вихід до плейоф. Після нічиїх із Новою Зеландією (2:2) та Бельгією (0:0) команда має два очки та зберігає реальні шанси на продовження боротьби. Вирішальним для іранців стане матч проти Єгипту, який відбудеться 27 червня в Сіетлі.

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Нагадаємо, що перед турніром Іран погрожував зривом матчів Чемпіонату світу.