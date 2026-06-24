Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

Імовірність перемоги на мундіалі аргентинців з Мессі у складі за версією Opta – 15,46%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії

Суперкомп'ютер Opta назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу з футболу після другого туру групового етапу. Про це повідомляє «Главком».

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

Аргентина – 15,46% Франція – 15,06% Іспанія – 12,48% Англія – 9,48% Португалія – 6,71% Німеччина – 6,60% Норвегія – 5,42% Бразилія – 4,56% Нідерланди – 4,26% США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.

Нагадаємо, збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і гарантувала собі путівку до наступного раунду змагань.