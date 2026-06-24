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Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу
Імовірність перемоги на мундіалі аргентинців з Мессі у складі за версією Opta – 15,46%
фото: Getty Images

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії

Суперкомп'ютер Opta назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу з футболу після другого туру групового етапу. Про це повідомляє «Главком».

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

  1. Аргентина – 15,46%
  2. Франція – 15,06%
  3. Іспанія – 12,48%
  4. Англія – 9,48%
  5. Португалія – 6,71%
  6. Німеччина – 6,60%
  7. Норвегія – 5,42%
  8. Бразилія – 4,56%
  9. Нідерланди – 4,26%
  10. США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.

Нагадаємо, збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і гарантувала собі путівку до наступного раунду змагань.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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