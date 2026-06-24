Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу
Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії
Суперкомп'ютер Opta назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу з футболу після другого туру групового етапу. Про це повідомляє «Главком».
Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю
Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).
Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta
- Аргентина – 15,46%
- Франція – 15,06%
- Іспанія – 12,48%
- Англія – 9,48%
- Португалія – 6,71%
- Німеччина – 6,60%
- Норвегія – 5,42%
- Бразилія – 4,56%
- Нідерланди – 4,26%
- США – 4,07%
Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.
Нагадаємо, збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і гарантувала собі путівку до наступного раунду змагань.
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