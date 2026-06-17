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Мессі пояснив, чому плакав після першого голу на Чемпіонаті світу 2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі пояснив, чому плакав після першого голу на Чемпіонаті світу 2026
Мессі: Я люблю грати у футбол, це моя пристрасть із самого дитинства
фото: Getty Images

Мессі вийшов на перше місце рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Капітан збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі плакав після свого першого гола на чемпіонаті світу 2026 через те, що пережив кілька важких днів. Як інформує «Главком», гравця процитував журналіст Фабріціо Романо.

«Так, я плакав після першого гола. Але це було щось, зовсім не пов'язане з футболом. Я пережив кілька важких днів, але вдячний всій делегації та моїм друзям по команді, тому що вони завжди були поряд зі мною і давали мені багато сил. Я люблю грати у футбол, це моя пристрасть із самого дитинства», – сказав Мессі.

Після голів Алжиру на рахунку Мессі 16 голів на всіх чемпіонатах світу. Разом із ним перше місце у списку найкращих бомбардирів посідає німець Мирослав Клозе (16).

38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі» з 2023 року. Аргентинець також грав за французький «Парі Сен-Жермен» та іспанську «Барселону», у складі якої чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Мессі є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 рік ), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 рік).

Мессі належить рекорд за кількістю здобутих «Золотих м'ячів» (8).

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу 2026 з футболу у середу, 17 червня, відбувся поєдинок групи J між збірними Алжиру та Аргентини.

На 17 хвилині Родріго Де Пауль віддав пас на Мессі, і той завдав удару з-за меж штрафного – 1:0.

На 60 хвилині Алексіс Макаллістер потужно пробив по центру – воротар алжирців Зідан відбив м'яч прямо перед собою, і Мессі добив у порожні ворота.

За 15 хвилин до кінця матчу Мессі оформив хеттрик – перший у своїй кар'єрі в матчах чемпіонату світу. Рахунок 3:0 так і залишився незмінним до фінального свистка.

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Теги: Ліонель Мессі ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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