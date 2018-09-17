Ярмоленко шокує Британію. Європейські ЗМІ про українських футболістів за кордоном

Англійські ЗМІ глузують з «Евертона», якому Андрій забив свої перші голи у новому чемпіонаті

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед в Англії та Бельгії.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор. Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Український захисник Дмитро Чигринський вдало повернувся на поле в першості вищої ліги Греції. Його колектив – клуб-учасник групового раунду Ліги чемпіонів АЕК з міста Афіни – у третьому турі Суперліги розгромив у домашньому матчі суперника під назвою «Паніоніос» із рахунком 4:0. Зазначимо, що Чигринський вийшов на поле в стартовому складі свого клубу й відіграв за АЕК до фінального свистка. Таким чином, АЕК одержав третю поспіль «суху» перемогу у чемпіонаті та набрав дев'ять очок. І наразі займає місце на вершині турнірної таблиці.

Видання Gazzetta прогнозовано співає дифірамби усьому захисту клубу АЕК, а разом з усіма в цілому – Чигринському зокрема.

Дмитро Чигринський (зліва). Фото gazzetta.gr

«…У парі з Ламбропулосом український захисник показав відмінну гру в захисті своїх воріт. Чигринський виступав на позиції правого центрального захисника, починав багато атак, був корисний на другому поверсі… В оборони господарів не було багато роботи – це треба визнати. Проте кожного разу, коли атака гостей на чолі з Камарою намагалася створити біля воріт АЕКа щось путнє, усі беки господарів показували вміння нейтралізувати загрозу в зародку. Чигринський – в тому числі…»

Півзахисник клубу вищого дивізіону Англії «Вест Гем» з Лондона, екс-гравець київського «Динамо» Андрій Ярмоленко, провів феєричний матч у складі своєї команди. В грі проти «Евертона» з міста Ліверпуль, яка для «Вест Гема» відбувалася в межах п'ятого туру АПЛ, Андрій провів на полі 82 хвилини і зумів забити супернику два голи – це були прем’єрні м'ячі Ярмоленка в АПЛ (рахунок матчу 3:1).

Андрій став другим футболістом у історії «Вест Гема», який забив у першому матчі АПЛ, коли вийшов у стартовому складі. До Ярмоленка таке досягнення підкорилося тільки нападнику Демба Ба, який у лютому 2011-го року забив у ворота «Вест Бромвича». Наразі команда Андрія займає 16-ту позицію з трьома балами в активі.

Український вінгер отримав високу оцінку й від WhoScored. Авторитетний статистичний портал зусилля Андрія оцінив балом, еквівалентним 7.33. Більш високі оцінки, ніж Ярмоленко, в складі «Вест Гема» отримали лише Марко Арнаутович (8.14), Феліпе Андерсон (7.72) та Ісса Діоп (7.34). Статистичні показники Андрія також свідчать про те, що Ярмоленко провів сильний матч. В активі нашого гравця два удари по воротах, з них два – в отвір воріт. Андрій віддав 33 передачі, виконав один крос, три довгі передачі (з них усі три – точні). Точність пасів Ярмоленка у відсотках склала 81,8. Андрій виграв одну дуель на другому поверсі, 58 раз торкався м'яча, заробив на собі два фоли, вісім разів втрачав сферу, одного разу заблокував удар суперника.

Спеціалізоване видання Football London про дії Андрія, серед іншого, написало наступне:

«…Іронія долі полягає в тому, що «Евертон» не менше п'яти років стежив за Ярмоленком і постійно намагався його купити. Багато разів українець був близьким до переходу в табір «ірисок», але між клубами зривалось. Тепер він грає у «Вест Гемі» й забиває свої перші голи в Англії саме в ворота «Евертона»… Перед матчем багато вболівальників «Евертона» сміялися над ним і говорили, що Ярмоленко був даремною покупкою. Андрій закрив роти усім критика і показав свій високий рівень… В матчі з «Челсі» можна прогнозувати його появу в стартовому складі «Вест Гема».

Огляд матчу «Евертон» - «Вест Гем»:

Наші легіонери у Бельгії – новоспечений нападник національної збірної України Роман Яремчук та хавбек Роман Безус – в черговому турі вищої ліги Бельгії вышли в основному складі своїх команд у матчі сьомого ігрового кола першості вищої ліги цієї країни. В матчі «Гента» Яремчука та «Сент-Трюйдена» Безуса переміг колектив колишнього футболіста полтавської «Ворскли» (1:2). До фінального свистка не дограв жоден з двох наших легіонерів. Яремчука на 76-й хвилині замінив партнер. А от про Безуса краще написали нижче бельгійські колеги… Команда Безуса набрала 10 балів і займає восьму сходинку место. В колективу Яремчука залишилося 13 очок, «Гент» іде на п'ятій позиції в турнірній таблиці.

Ресурс Sporza щодо дій нашого хавбека має наступну думку:

«…Роман Безус спочатку на 80-й хвилині віддав гольову передачу на Даїте Камаде, який забив вирішальний м'яч у зустрічі. Однак вже за п'ять хвилин Безус побачив перед собою справедливу другу жовту картку, яка автоматично означала припинення участі в матчі… Це не перше вилучення українця в чемпіонаті Бельгії, він знову підвів свою команду…».

Максим Салівон, для «Главкома»