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«Думаю, Ващук «стріляє» у нього гроші». Ексдружина футболіста розповіла, ким працює їхній спільний син

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Думаю, Ващук «стріляє» у нього гроші». Ексдружина футболіста розповіла, ким працює їхній спільний син
Владислав Ващук приєднався до лав Нацгвардії
фото: Facebook

Відома рестораторка розкрила фах нащадка легенди вітчизняного футболу

Колишня дружина в минулому оборонця київського «Динамо» та збірної України Владислава Ващука Маргарита Січкар поділилася подробицями життя спільної дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «В гостях у Гордона».

Футболіст і рестораторка перебували в стосунках у 2000-2012 роках. Офіційно побралися вони в 2009 році, а розірвали шлюб три роки по тому. Син Віталій та донька Василина – спільні діти колишньої пари.

«Син – айтівець. Красень, з дев'ятого класу заробляє сам. Я зайшла тут випадково в Instagram та очманіла – в нього мільйони підписників, він веде англійською все. І він робить дуже круті ролики. Він працює з Дубаєм. Він уже придбав собі друге авто. Знімає квартиру в Києві, сам усе. Не просить ні в кого грошей. Я навіть думаю, Ващук «стріляє» у нього гроші» (сміється – «Главком»)», – розповіла Січкар.

Сам Ващук наразі перебуває у лавах Сил оборони. Навесні 2023 року він вступив у бригаду наступу «Буревій» Національної гвардії. Актуальне звання ексфутболіста – старший лейтенант.

До слова, оборонець Кендзьора повернувся в «Динамо» після кількарічної перерви. Поляк покинув ПАОК із грецьких Салонік. Легіонер дістанеться киянам безкоштовно.

Нагадаємо, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Теги: Владислав Ващук

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«Думаю, Ващук «стріляє» у нього гроші». Ексдружина футболіста розповіла, ким працює їхній спільний син
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