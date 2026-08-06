Ексчетверта ракетка світу народила сина

Гарсія: Бракує слів, щоб описати, яке це щастя – стати батьками

Ексчетверта ракетка світу Каролін Гарсія народила сина. Про це повідомляє «Главком».

Батьки дали хлопчику ім'я Пабло.

«Наш маленький хлопчик вже тут з нами. Бракує слів, щоб описати, яке це щастя – стати батьками. Ми так вдячні Богу за те, що все пройшло добре і ми вже повернулися додому з нашим (дуже) маленьким принцом», – написала Гарсія в Instagram.

Француженка завершила професійну кар'єру минулого року. Її останнім турніром став US Open.

Гарсія – ексчетверта ракетка світу в одиночному розряді, чемпіонка Підсумкового турніру WTA 2022 року. За кар'єру вона виграла 11 титулів WTA.

У парному розряді Гарсія двічі вигравала «Ролан Гаррос» (2016, 2022 роки). У складі збірної Франції перемогла у Кубку Біллі Джин Кінг (2019 рік).

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.