Ексчетверта ракетка світу народила сина
Гарсія: Бракує слів, щоб описати, яке це щастя – стати батьками
Ексчетверта ракетка світу Каролін Гарсія народила сина. Про це повідомляє «Главком».
Батьки дали хлопчику ім'я Пабло.
«Наш маленький хлопчик вже тут з нами. Бракує слів, щоб описати, яке це щастя – стати батьками. Ми так вдячні Богу за те, що все пройшло добре і ми вже повернулися додому з нашим (дуже) маленьким принцом», – написала Гарсія в Instagram.
Француженка завершила професійну кар'єру минулого року. Її останнім турніром став US Open.
Гарсія – ексчетверта ракетка світу в одиночному розряді, чемпіонка Підсумкового турніру WTA 2022 року. За кар'єру вона виграла 11 титулів WTA.
У парному розряді Гарсія двічі вигравала «Ролан Гаррос» (2016, 2022 роки). У складі збірної Франції перемогла у Кубку Біллі Джин Кінг (2019 рік).
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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