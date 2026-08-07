Костюк кумедно перестаралася з подарунками для фанатів у Торонто

Друга ракетка України продемонструвала неабияку силу на канадському турнірі

Українська тенісистка Марта Костюк створила новий мем на Canadian Open. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Курйозний епізод із українкою стався після поєдинку з американською тенісисткою Медісон Кіз. Костюк здобула перемогу в двох сетах (6:3, 6:1). Після зустрічі організатори довірили їй влаштувати інтерактив із уболівальниками.

Костюк отримала кілька тенісних м'ячів. Вона мала кинути інвентар на різні трибуни, щоб фанати пішли додому із сувенірами. Однак, першим кидком українка відправила м'яч аж за межі стадіону.

Цей момент неабияк повеселив публіку. Розсміялася і сама Костюк. Пресслужба WTA віддала належне українській тенісистці та лаконічно підписала ролик у соцмережах «Суперсила».

До слова, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Нагадаємо, нещодавно Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість українка зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.