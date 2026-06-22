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«Карпати» готові підписати контракт з ексфорвардом «Динамо»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Карпати» готові підписати контракт з ексфорвардом «Динамо»
Назарій Русин має чинний контракт з англійським «Сандерлендом»
фото: ФК Сандерленд

Назарій Русин належить англійському «Сандерленду»

«Карпати» близькі до завершення трансферу українського нападника Назарія Русина з англійського «Сандерленда». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Як повідомив журналіст Михайло Співаковський, клуби вже досягли попередньої домовленості між собою. Зараз представники Русина узгоджують умови особистого контракту футболіста, а також питання компенсації з «Сандерлендом», з яким у 27-річного нападника залишається чинна угода. Після врегулювання всіх деталей Назарій зможе офіційно стати гравцем «Карпат».

Ексфорвард київського «Динамо» та «Зорі» Русин перейшов до «Сандерленда» у 2023 році та провів за «чорних котів» 29 матчів, у яких забив 2 голи. Згодом він виступав на правах оренди за хорватський «Хайдук» і польську «Арку».

Нагадаємо, львівські «Карпати» офіційно оголосили про підписання голкіпера  «Оболоні» Дениса Марченка. 19-річний воротар виступатиме у складі львів’ян під номером 1. За неофіційною інформацією, «Карпати» заплатять за Марченка 1 мільйон євро. При цьому «пивовари» отримають 20% від суми угоди з наступних трансферів молодого воротаря.

За основну команду «Оболоні» Денис Марченко уперше зіграв 23 лютого 2025 року. У 22 поєдинках української Премʼєр-ліги кіпер пропустив 23 голи, 11 матчів провів «на нуль».

Через кілька місяців після дебюту в УПЛ Марченко зіграв за збірну України U-20, а в березні цього року вперше вийшов на поле у складі збірної U-19 у відборі на Чемпіонат Європи. Воротар увійшов до заявки збірної U-19 на тренувальний збір перед юнацьким Чемпіонатом Європи 2026.

Теги: Назарій Русин ФК Карпати НОВИНИ ФУТБОЛУ

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