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Тренер «Динамо» розповів про головне завдання команди на зборі в Австрії

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тренер «Динамо» розповів про головне завдання команди на зборі в Австрії
Ігор Костюк: Наше завдання – підійти до офіційних поєдинків у найкращому стані
фото: ФК Динамо

Ігор Костюк: Потрібно бути готовим перемагати будь-якого суперника, незалежно від жереба

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк розповів про роботу команди на тренувальному зборі в Австрії та підготовку до матчів кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

«Команда в чудовому настрої зібралася після відпустки. Усі гравці пройшли медогляд, окрім тих, хто прибув безпосередньо до Австрії. Футболісти, залучені до національних збірних, приєднаються до нас найближчими днями.

Розуміємо, що легких суперників у кваліфікації Ліги Європи не буває, всі команди посідають високі місця у чемпіонатах своїх країн. Так, можливо, деякі інші варіанти на папері виглядали простішими, але жереб визначив саме «Університатю», й ми з повагою ставимося до цього суперника. Це міцна, добре організована команда з хорошими виконавцями.

Водночас концентруємося насамперед на собі. Попереду збір, підготовка, контрольні матчі, наше завдання – підійти до офіційних поєдинків у найкращому стані. Якщо хочеш досягати серйозних результатів у єврокубках, потрібно бути готовим перемагати будь-якого суперника, незалежно від жереба. Тому сприйняли результати жеребкування спокійно й уже готуємося до протистояння.

Глобально не будемо змінювати принципи підготовки, адже завжди налаштовуємо команду на максимальні вимоги та високий рівень конкуренції. Водночас, звісно, детально вивчатимемо суперника, аналізуватимемо його сильні й слабкі сторони та особливості гри», – розповів Ігор Костюк.

«Динамо» вже провело перший спаринг на літньому зборі, зігравши внічию із чеською «Славією» (1:1). Далі у команди Ігоря Костюка заплановані контрольні матчі з «Жиліною» (Словаччина), «Вечистою» (Польща), австрійським ЛАСКом, а четвертий суперник наразі уточнюється.

У першому відбірковому раунді Ліги Європи кияни зіграють із «Університатею» (Клуж) із Румунії. Матчі цієї стадії відбудуться 9 та 16 липня.

Нагадаємо, вінгер київського «Динамо» і збірної України Андрій Ярмоленко не гратиме в єврокубках, де українська команда розпочне свій шлях з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. За інформацією джерела, досвідчений гравець планує сконцентруватись на виступах в чемпіонаті, тому продовжує підготовку за індивідуальною програмою.

«Ярмоленка на зборах можна не чекати. Він закінчив, будемо відверто говорити, як мінімум з єврокубками, з міжнародною кар'єрою. За моєю інформацією в нього своя індивідуальна програма і він готується не на єврокубки», – повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Ігор Костюк

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