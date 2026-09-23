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Фіналістка турнірів Грендслем Анісімова відповіла хейтерам щодо свого радикального схуднення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Фіналістка турнірів Грендслем Анісімова відповіла хейтерам щодо свого радикального схуднення
Аманда Анісімова регулярно отримує негативні коментарі щодо свого тіла
фото: Nike

Американська тенісистка була здивована коментарями у соціальних мережах 

Американська тенісистка Аманда Анісімова відреагувала на припущення, що для схуднення вона могла використовувати популярний препарат Ozempic. Про це повідомляє «Главком»

Радикальна трансформація Анісімової 

25-річна спортсменка помітно змінила свою зовнішність і неодноразово демонструвала результати трансформації у соцмережах.

«Для всіх експертів зі здоров'я та професійних коментаторів тіла в коментарях: я не використовую Ozempic. Будь ласка, залиште мене в спокої», – написала Анісімова у соцмережах. Згодом цей допис, який побачили понад 522 тисячі її підписників в Інстаграмі, було видалено.

Бодішеймінг Анісімової 

Тенісистка не вперше стикається з критикою своєї зовнішності. Раніше вона відповідала користувачу X, який назвав її «занадто товстою». У 2023 році після турніру в Мадриді Анісімова розповідала, що люди щодня коментують її тіло в соцмережах і вона не розуміє такої надмірної уваги.

На початку цього року американка також говорила про постійне кібербулінгове переслідування через коментарі щодо її зовнішності. Раніше через психологічне навантаження вона навіть робила паузу в тенісній кар'єрі.

Нині Анісімова посідає 11-те місце у світовому рейтингу WTA, а на початку року піднімалася на рекордну для себе третю позицію. У 2025 році вона дійшла до фіналу Вімблдону, де поступилася Ізі Свьонтек, не вигравши жодного гейму. Також американка грала у фіналі US Open, а на «Ролан Гаррос» доходила до півфіналу та має чвертьфінал Australian Open у своєму доробку.

Нагадаємо, що фанати розкритикували сукню Соболенко для US Open та порівняли її з мішком з картоплею. 

Теги: теніс Ролан Гаррос Аманда Анісімова схуднення хейт

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