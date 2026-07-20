Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

«Прокляття Дрейка» знову в дії. Репер програв $1,5 млн через ставку на фінал Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Прокляття Дрейка» знову в дії. Репер програв $1,5 млн через ставку на фінал Чемпіонату світу
Команди та спортсмени, яких публічно підтримує Дрейк, часто зазнають поразок

Дрейк вірив в успіх Аргентини

Канадський репер Дрейк недавло поставив $1,5 млн на перемогу Аргентини у фіналі Чемпіонату світу. Про це інформує «Главком».

Дрейк розраховував виграти понад $5 млн. Однак, Іспанія перемогла у фіналі мундіалю і ставка репера знову не зіграла.

Це вже далеко не перший гучний програш Дрейка. Зкорема, він також невдало поставив на перемогу «Нью-Інгленд Петріотс» у Супербоулі, успіх Коннора Макгрегора в поєдинку UFC та тріумф Янніка Сіннера на US Open.

Через це в мережі знову згадали про знамените «прокляття Дрейка» – команди та спортсмени, яких публічно підтримує репер, часто зазнають поразок.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу букмекери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіліан Мбаппе змагається за титул найкращого бомбардира ЧС-2026
Франція – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
9 липня, 14:20
Альваро Арбелоа повернувся на Туманний Альбіон
Екстренер «Реала» працевлаштувався в чемпіонаті Англії
8 липня, 16:21
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
4 липня, 06:47
Унаї Сімон вписав своє ім'я в літопис турніру
Воротар збірної Іспанії побив багаторічний рекорд на Чемпіонаті світу 2026
3 липня, 15:27
«Синьо-жовті» оформили вольову звитягу
Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи
2 липня, 21:51
Гравці Сенегалу забили п’ять голів у ворота збірної Іраку
Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
27 червня, 14:52
Сенегал переміг Ірак у грі Чемпіонату світу
Сенегал – Ірак: результат гри Чемпіонату світу
27 червня, 00:06
Збірна Швеції обіграла Туніс (5:1) в першому турі ЧС-2026
Чемпіонат світу 2026: хто проходить з третього місця в плейоф перед останнім туром
24 червня, 12:39
Мессі є одноосібним лідером списку найкращих бомбардирів Чемпіонату світу 2026
Мессі став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів світу з футболу
22 червня, 21:42

Скотч. Спорт

«Прокляття Дрейка» знову в дії. Репер програв $1,5 млн через ставку на фінал Чемпіонату світу
«Прокляття Дрейка» знову в дії. Репер програв $1,5 млн через ставку на фінал Чемпіонату світу
11-річна балерина стала абсолютною чемпіонкою світу та розчулила українців (відео)
11-річна балерина стала абсолютною чемпіонкою світу та розчулила українців (відео)
Гравець «Динамо» Тимчик вдруге став батьком
Гравець «Динамо» Тимчик вдруге став батьком
Знаменитий ютубер спробував відволікти Мессі під час пенальті збірній Єгипту
Знаменитий ютубер спробував відволікти Мессі під час пенальті збірній Єгипту
Королівські обійми. Голанд відсвяткував тріумф над Бразилією у компанії принцеси Норвегії
Королівські обійми. Голанд відсвяткував тріумф над Бразилією у компанії принцеси Норвегії
Титулована українська спортсменка повідомила про вагітність
Титулована українська спортсменка повідомила про вагітність

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
70K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
66K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua