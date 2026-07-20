«Прокляття Дрейка» знову в дії. Репер програв $1,5 млн через ставку на фінал Чемпіонату світу

Команди та спортсмени, яких публічно підтримує Дрейк, часто зазнають поразок

Дрейк вірив в успіх Аргентини

Канадський репер Дрейк недавло поставив $1,5 млн на перемогу Аргентини у фіналі Чемпіонату світу. Про це інформує «Главком».

Дрейк розраховував виграти понад $5 млн. Однак, Іспанія перемогла у фіналі мундіалю і ставка репера знову не зіграла.

Це вже далеко не перший гучний програш Дрейка. Зкорема, він також невдало поставив на перемогу «Нью-Інгленд Петріотс» у Супербоулі, успіх Коннора Макгрегора в поєдинку UFC та тріумф Янніка Сіннера на US Open.

Через це в мережі знову згадали про знамените «прокляття Дрейка» – команди та спортсмени, яких публічно підтримує репер, часто зазнають поразок.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.