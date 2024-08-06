Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Веслувальниці Лузан та Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Веслувальниці Лузан та Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади
Українки не виступали разом минулого року через декретну відпустку Рибачок, проте зараз відновили виступи
Фото: Національний олімпійський комітет України

Срібні призерки минулих Олімпійських Ігор вдало стартували у Парижі

Завершилася ранкова сесія у веслувальників на байдарках і каное, які змагалися за потрапляння до півфіналу. Україну представляли три човни: жіноча каное-двійка, 500 метрів, чоловіча байдарка-двійка, 500 метрів, чоловіча байдарка-четвірка, 500 метрів. 

Упевнено провели свій попередній заїзд наші каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Вони на перших метрах йшли третіми, однак далі відірвалися від опоненток і змогли фінішувати другими. Першими ж прийшли чинні олімпійські чемпіонки з Китаю. Потрапляння до двійки найкращих у заїзді дало можливість напряму кваліфікуватися до півфіналу. 

Інші 2 екіпажі виступатимуть у чвертьфіналах та за декілька годин намагатимуться пройти далі. 

Нагадаємо, що вчора срібну нагороду здобув Ілля Ковтун. Гімнаст став другим у змаганнях на паралельних брусах. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: Париж Людмила Лузан Ілля Ковтун медалі Олімпіада Анастасія Четверикова веслування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хижняк став мультимедалістом Олімпіад
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
2 серпня, 22:57
Лондон, Париж та Амстердам є у переліку найдорожчих міст Європи
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
2 серпня, 08:05
Сергій Куліш спробує додати до своєї скарбнички ще одну олімпійську нагороду
Анонс Олімпіади на 1 серпня. Хто матиме шанси здобути для України другу нагороду
1 серпня, 07:43
Сергій Куліш три Олімпіади кваліфікується до одного фіналу
Стрілець Куліш проходить до фіналу Олімпіади у своїй коронній дисципліні
31 липня, 11:40
Українські шпажистки вигравали медалі Кубків світу та чемпіонатів Європи, проте у їхній скарбничці ще нема нагород у команді з Олімпійських Ігор
Чи збільшить свій медальний доробок Україна? Анонс змагань Олімпіади на 30 липня
30 липня, 09:26
Українки провели заміну в складі - в екіпаж замість Наталії Довгодько сяде Євгенія Довгодько
Українки вийшли до першого фіналу Олімпіади в академічному веслуванні
27 липня, 16:12
Марта Костюк зіграє в особистому та парному розряді (разом з Даяною Ястремською)
Марта Костюк увійшла до 16 сіяних тенісисток на Олімпіаді-2024
23 липня, 15:04
У Лондоні 1908 року за часів правління царя Миколи II на Олімпіаді виступили лише 6 спортсменів Російської імперії
Менше було лише за царя. МОК оголосив остаточний список росіян, які поїдуть на Олімпіаду
18 липня, 12:28
Офіс Макрона взяв до відома факти підтримки російськими спортсменами війни
Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну
16 липня, 17:35

Новини

Веслувальниці Лузан та Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади
Веслувальниці Лузан та Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади
Коробка із найціннішим. На Олімпіаді невідомі пограбували польську яхтсменку
Коробка із найціннішим. На Олімпіаді невідомі пограбували польську яхтсменку
Судді спочатку відібрали, а потім повернули олімпійську нагороду кенійській бігунці
Судді спочатку відібрали, а потім повернули олімпійську нагороду кенійській бігунці
Олімпіада. Легкоатлет Дюплантіс побив світовий рекорд та оригінально відсвяткував перемогу
Олімпіада. Легкоатлет Дюплантіс побив світовий рекорд та оригінально відсвяткував перемогу
Анонс Олімпіади на 6 серпня: день, який має стати трампліном для майбутніх нагород
Анонс Олімпіади на 6 серпня: день, який має стати трампліном для майбутніх нагород
Світова еліта на Олімпіаді-2024: хто зі популярних знаменитостей відвідував Олімпійські ігри
Світова еліта на Олімпіаді-2024: хто зі популярних знаменитостей відвідував Олімпійські ігри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
39K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
29K
На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph
25K
Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами
11K
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua