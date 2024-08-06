Веслувальниці Лузан та Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади

Українки не виступали разом минулого року через декретну відпустку Рибачок, проте зараз відновили виступи

Срібні призерки минулих Олімпійських Ігор вдало стартували у Парижі

Завершилася ранкова сесія у веслувальників на байдарках і каное, які змагалися за потрапляння до півфіналу. Україну представляли три човни: жіноча каное-двійка, 500 метрів, чоловіча байдарка-двійка, 500 метрів, чоловіча байдарка-четвірка, 500 метрів.

Упевнено провели свій попередній заїзд наші каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Вони на перших метрах йшли третіми, однак далі відірвалися від опоненток і змогли фінішувати другими. Першими ж прийшли чинні олімпійські чемпіонки з Китаю. Потрапляння до двійки найкращих у заїзді дало можливість напряму кваліфікуватися до півфіналу.

Інші 2 екіпажі виступатимуть у чвертьфіналах та за декілька годин намагатимуться пройти далі.

Нагадаємо, що вчора срібну нагороду здобув Ілля Ковтун. Гімнаст став другим у змаганнях на паралельних брусах.

Олімпіада-2024. Медальний залік