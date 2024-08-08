Чи вдасться подолати рубіж у десять нагород? Анонс Олімпіади на 8 серпня

Сьогодні Україна матиме шанс додати до свого доробку ще декілька нагород

У тринадцятий день Олімпійських Ігор-2024 16 українських представників виступлять у шести видах спорту: веслуванні на байдарках та каное, боротьбі, художній гімнастиці, сучасному п'ятиборстві, скелелазінні та важкій атлетиці.

Найбільшу увагу українських вболівальників сьогодні збере боротьба, де на килим Тимчасового Великого палацу вийдуть одразу чотири представники України. У ранковій сесії змагань виступлять Аліна Грушина та Василь Михайлов, у медальних сутичках змагатимуться Парвіз Насібов та Жан Беленюк.

Для Аліни ця Олімпіада мала стати другою у кар'єрі, проте три роки тому вона прикро травмувалася та не змогла поїхати до столиці Японії. Цього разу бронзова призерка чемпіонату світу-2022, яка пропустила останню світову першість та половину цього сезону, буде несіяною та вже в першому раунді зустрінеться з ексукраїнкою Ангеліною Лисак, яка виступає за Польщу, а у другому – з «бронзовою» призеркою Олімпійських Ігор-2021 Гелен Маруліс.

Василь Михайлов, на відміну від Аліни Грушиної, брав участь на попередній Олімпіаді та зупинився у першому раунді вагової категорії до 74 кілограмів. Зараз нашому борцю вільного стилю довелося піднятися та боротися з суперниками до 86 кілограмів. У першому ж раунді йому доведеться зустрітися з «бронзовим» призером минулих Олімпійських Ігор, представником Сан-Марино Майлзом Аміном. Вони вже зустрічалися на континентальній першості у Бухаресті, де з рахунком 9:2 сильнішим виявився Амін.

Для Парвіза Насібова відбіркова кампанія пройшла нелегко, однак український представник греко-римського стилю боротьби підійшов у чудовій формі до Олімпіади в Парижі. Він вчора гарантував собі щонайменше срібло завдяки трьом перемогам над сіяними борцями, і сьогодні він боротиметься з іранцем Саїдом Леївісі. Насібов три роки тому також виступав у фіналі Олімпійських Ігор, де поступився Мохаммеду Резі Гераеї. Чинний олімпійський чемпіон з Ірану програв внутрішню конкуренцію Саїду Левісі, тож опонент Парвіза є непростим суперником.

Жан Беленюк ввечері попрощається зі спортом, адже дворазовий призер Олімпіад заявив, що він завершує кар'єру після Парижа. Учора Жан поступився у півфіналі іранцю Алірезі Мохмадіпіані, тож його остання зустріч буде за «бронзову» медаль. Його суперник визначиться у втішному поєдинку, однак є ймовірність, що ним стане поляк Аркадіуш Кулинич, який у першому раунді здолав чинного чемпіона світу Алі Ченгіза.

У веслуванні пройдуть півфінали у чоловічої байдарки-четвірки, а також відбудуться попередні заїзди у жіночій каное-одиночці. Для байдарки-четвірки в один день будуть проведені і півфінали, і фінали. Для потрапляння до фіналу українському екіпажу треба обійти щонайменше один човен у своєму півфіналі. У каное-одиночці змагатимуться Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, яким для проходу далі необхідно потрапити до двійки найкращих у попередньому заїзді або стати одними з кращих у чвертьфіналі.

Ще одним медальним фіналом для України будуть змагання важкоатлеток у ваговій категорії до 59 кілограмів. Нашу країну представлятиме Каміла Конотоп, яка є «срібною» призеркою чемпіонату світу-2023 та багаторазовою переможницею континентальних першостей. Фінал у цій дисципліні має бути напруженим та цікавим, адже разом з Камілою змагатимуться одразу дві олімпійські чемпіонки-2021, Мод Шаррон з Канади та Куо Шин-Чан з Китайського Тайпею, а також чемпіонка світу-2023 Шифанг Луо з Китаю та чемпіонка світу-2022 Дженні Альварес з Колумбії.

Дебютує на Олімпійських Іграх наша художня гімнастка Таїсія Онофрійчук, яка стане єдиною представницею України в особистому багатоборстві. Перед 16-річною спортсменкою стоїть непросте завдання виходу до фіналу Олімпіади, куди потраплять лише десять найкращих за підсумками виступів у кваліфікації за сумою чотирьох предметів (обруч, м'яч, булави та стрічка). Таїсія провела феноменальний сезон, який, до того ж, став для неї першим у дорослій художній гімнастиці. Зокрема, Онофрійчук неодноразово підіймалася на подіуми етапів Кубка світу, а також виборола «бронзову» нагороду континентальної першості у вправах з обручем.

Розпочнуть змагатися на Олімпіаді і українські п'ятиборці, які сьогодні проведуть рейтинговий раунд у фехтуванні. Олександр Товкай, Владислав Чекан та Валерія Пермикіна фехтуватимуть з усіма учасниками Олімпіади та намагатимуться заробити якомога більшу кількість балів для проходу в наступний етап змагань.

Визначиться подальша доля на Олімпійських Іграх і для скелелазки Євгенії Казбекової. Наша спортсменка наразі посідає чотирнадцяте місце після першого з видів двоборства, болдерингу, з відставанням від фінальної вісімки у менш, ніж 25 балів. Євгенії доведеться створити диво, щоб відіграти такий гандикап, проте шанси в українки ще не втрачені і за умови вдалого проходження другого виду двоборства, трудності, є шанс надолужити втрачене.

Розклад українців 8 серпня

11:00. Художня гімнастика, жінки. Особисті змагання. Кваліфікація, обруч та м'яч. Таїсія Онофрійчук

11:00. Скелелазіння, жінки. Двоборство, півфінал. Трудність. Євгенія Казбекова

11:30. Веслування на байдарках і каное, жінки. Каное-одиночка, 200 метрів. Попередні заїзди. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:00. Сучасне п'ятиборство, чоловіки. Півфінал. Рейтинговий раунд, фехтування. Олександр Товкай, Владислав Чекан

12:00. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 57 кілограмів. Попередні поєдинки. Аліна Грушина

12:00. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 86 кілограмів. Попередні поєдинки. Василь Михайлов

12:50. Веслування на байдарках і каное, чоловіки. Байдарка-четвірка, 500 метрів. Півфінал. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін

15:30. Сучасне п'ятиборство, жінки. Півфінал. Рейтинговий раунд, фехтування. Валерія Пермикіна

16:00. Художня гімнастика, жінки. Особисті змагання. Кваліфікація, булави та стрічка. Таїсія Онофрійчук

16:00. Важка атлетика, жінки. Вагова категорія до 59 кілограмів. Фінал. Каміла Конотоп

Починаючи з 19:15. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 67 кілограмів. «Золотий» фінал. Парвіз Насібов

Починаючи з 19:15. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 87 кілограмів. «Бронзовий» фінал. Жан Беленюк

У разі виходу до наступних раундів

14:50. Веслування на байдарках і каное, чоловіки. Байдарка-четвірка, 500 метрів. Фінал. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін

Починаючи з 19:15. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 57 кілограмів. Півфінали. Аліна Грушина

Починаючи з 19:15. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 86 кілограмів. Півфінали. Василь Михайлов

Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік