Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд. Цього разу не у спорті

На каналі зараз викладено вже 12 відео, зокрема: на футбольну, харчувальну та освітню тематики

На момент публікації новини, на каналі Роналду вже налічується авдиторія у 23,7 мільйонів осіб, яка все продовжує збільшуватися

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду створив власний YouTube-канал «UR Cristiano». Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

Як пише Суспільне, всього за перші півтори години після запуску канал отримав понад 1 мільйон підписників, що є рекордом платформи.

На каналі зараз викладено вже 12 відео, зокрема: на футбольну, харчувальну та освітню тематики. Варто відзначити, що всі відео короткі за тривалістю і більше нагадують тизери майбутніх шоу, які, можлиов, будуть виходити на каналі.

На момент публікації новини, на каналі Роналду вже налічується авдиторія у 23,7 мільйонів осіб, яка все продовжує збільшуватися.

Сам Кріштіану пояснив, чому створив власний канал на інтернет-платформі. За словами футболіста, він тримав у голові подібну ідею вже тривалий період часу.